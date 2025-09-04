Julio Rodríguez a una estafada de lograr este hito por segunda vez en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, disparó este miércoles su vigésimo octavo (28) cuadrangular de la temporada 2025; y se pone a solo dos de alcanzar la treintena de vuelacercas por segunda vez en su carrera.

Asimismo, Rodríguez está a solo una base robada de convertirse en el quinto pelotero latino en alcanzar el hito de los 25 jonrones y las 25 bases robadas en esta temporada. Dicha hazaña también la logró en su temporada de debut (2022).

El batazo de Julio Rodríguez

En la parte alta de la octava entrada, el patrullero del conjunto naviero se enfrentaba al derecho Adrian Houser. Con dos outs en la pizarra, corredores en las almohadillas y al primer pitcheo del turno, Rodríguez sacaría la pelota por todo el jardín derecho.

El batazo de Julio Rodríguez puso el marcador nueve carreras por cuatro. El estacazo tuvo una velocidad de salida de 98.6 millas por hora y recorrió 334 pies de distancia.

Los números

Julio Rodríguez se encuentra en su cuarta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Seattle. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .274, con 631 incogibles, 108 jonrones y 328 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .264/.316/.467 (Avg/Obp/Slg); en 572 apariciones al bate, el jardinero dominicano ha conectado 151 incogibles, 28 cuadrangulares, anotado 90 e impulsado 82. Ha recibido 34 boletos y se ha ponchado en 136 oportunidades.