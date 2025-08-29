MLB: Astros de Houston toman ventaja calve sobre Seattle en la recta final

Suscríbete a nuestros canales

Astros de Houston quieren cerrar la temporada con el banderín del Oeste de Liga Americana. Los texanos aprovecharon el descanso de Marineros de Seattle y aumentaron la ventaja por el liderato de la División; en un cierre de campaña no acto para cardíacos en Grandes Ligas.

Houston llegó a 74 victorias en la temporada, colocándose a 2.0 juegos de diferencia con respecto a Seattle. Una distancia mínima, en una rivalidad que ha crecido a lo largo de los últimos años A falta de 28 juegos para ambos, será una lucha intensa por el banderín del Oeste.

Ambos equipos aún tienen una importante serie entre sí que se llevará cabo del 19 al 21 de septiembre. Tres juegos en el estadio Daikin Park de Houston. Siendo el último obstáculo para ambos equipos de cara a ganar el banderín del Oeste, como su lugar en postemporada 2025.

Astros de Houston y su dominio en la División Oeste de Liga Americana

Si tomamos únicamente las últimas 4 temporadas, Astros de Houston tienen domados a los equipos del Oeste de Liga Americana. Han ganado la División en: 2021, 2022, 2023 y 2024. Esto mientras Marineros de Seattle quedó segundo en tres de esas campañas y fuera de playoffs.

Seattle tiene el último turno al bate en una 9na entrada que está con las bases llenas. Si Marineros logran vencer a Houston en la serie final de tres juegos, puedes superar los 2.0 de diferencia que tienen; pero además, ganar el banderín del Oeste y avanzar a postemporada como premio.

Marineros de Seattle quiere evitar otro ciclo sin postemporada

Marineros no quiere tener otros 21 años sin jugar postemporada. Desde que rompió su racha en 2022, el equipo ha sido protagonista en campañas seguidas, sin embargo, no ha logrado besar el santo. Ahora enfrentará al mejor equipo de la última década para alcanzar el objetivo.