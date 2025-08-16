MLB: Framber Valdez incendia el clubhouse de Astros de Houston

Suscríbete a nuestros canales

Framber Valdez desde su debut se ha comportado como líder de Astros de Houston. Su rendimiento y grandes actuaciones le han dado una voz pesada entre sus compañeros en MLB. En la última derrota, incendió el clubhouse por una fuerte crítica a su ofensiva que no lo respaldo.

Valdez en la derrota 7-0 de Astros contra Orioles registró: 6.2 entradas, 9 hits, 3 carreras limpias, 1 boleto, 6 ponches. No fue una buena apertura, pero el dominicano lo justifico: "Me afectó al 100%. No me llegaba a sentar y ya habían 3 outs… ni siquiera a beber agua me daba tiempo".

Una fuerte crítica para un cuerpo ofensivo que se vio muy mal ante los lanzamientos de Brandon Young: 8.0 entradas de 1 hit y 6 ponches. Lo de Framber quedaría en anécdota, si no fuera la segunda crítica que lanza al equipo; lo que se está convirtiendo en una constante del mal trabajo.

Primera molestia de Framber Valdez con sus compañeros

Framber Valdez el pasado 28 de julio se mostró furioso con sus compañeros por una jugada mal defendida por el jardinero derecho. Lo que ocasionó la carrera del empate, en una eventual derrota de Astros de Houston contra Nacionales de Washington por 1-2.

Valdez en ese momento señalaría: "No tiene sentido que el RF ande jugando en el CF cuando está bateando un zurdo. Debió ser hit, no doble, y el corredor (Bell) debió llegar a 3B, no al Home. No tiene sentido ese posicionamiento, para eso hay un RF, un CF y también un LF".

Números de Framber Valdez con Astros de Houston en 2025

Framber Valdez no está teniendo una mala temporada, se va visto sólido en la mayoría de sus aperturas. Sin embargo, si ha tenido bajos muy marcados, en parte por mal desempeño y en parte por errores de sus compañeros que le han restado al menos 4 victorias en el año.

Números de Valdez en 2025:

- 24 aperturas, 11-6, 3.01 efectividad, 152.1 entradas, 129 hits, 51 carreras limpias, 50 boletos, 151 ponches, 1.18 WHIP