MLB: Framber Valdez explota tras jugada sin sentido en caída de Astros

Framber Valdez es el mejor lanzador de Astros de Houston, y lo demuestra en la preparación previa de cada juego. Estudia rivales, afina estrategias y corrige tendencias. Por eso, una jugada mal defensiva en el jardín derecho desató su frustración: No fue su error, pero costó caro.

Valdez hizo todo para ganar: Logro los 1.000 ponches en su carrera y dominó la zona de strike (12 abanicados en el juego). Sin embargo, un error posicional de Taylor Trammell (RF), permitió que Josh Bell anotara desde la primera base. El error dañó la actuación del dominicano.

Nathaniel Lowe (zurdo) conectó un sencillo por la banda derecha con Trammell cargado al jardín central. El jardinero tardó para alcanzar la pelota y anotaron desde la primera base; esto motivó la furia de Framber en el pospartido con derrota 2-1 de Astros vs Nacionales.

La frustración de Framber Valdez por la jugada mal defendida

Luego de la derrota 2-1, Framber Valdez habló sobre lo que ocurrió con el sencillo que llevó a Josh Bell a anotar desde la primera base. El dominicano mostró toda su inconformidad con el sin sentido defensivo y envió un dardo a sus jardineros.

Valdez: "No tiene sentido que el RF ande jugando en el CF cuando está bateando un zurdo. Debió ser hit, no doble, y el corredor (Bell) debió llegar a 3B, no al Home. No tiene sentido ese posicionamiento, para eso hay un RF, un CF y también un LF".

Framber Valdez y sus 1.000 ponches en Grandes Ligas

Framber Valdez alcanzó los 1.000 ponches en su carrera gracias a una actuación de 12 abanicados contra Nacionales de Washington. Pese a ser derrota, el dominicano se mostró sólido con sus comandos de pitcheos; lo que deja entrever que si no es por el error, hubiese ganado.

Números de Valdez en 2025:

- 21 aperturas, 11-4, 2.62 efectividad, 134.0 entradas, 105 hits, 39 carreras limpias, 8 jonrones, 44 boletos, 141 ponches, 1.11 WHIP