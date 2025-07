Aleks Syntek confiesa que Shakira le coqueteó frente a su esposa: “Me puse muy incómodo”

Suscríbete a nuestros canales

Una reveladora confesión de Aleks Syntek sobre Shakira lo puso en el ojo del huracán. Según el cantante la colombiana llegó a “coquetearlo” frente a su esposa e hija, creando un ambiente incómodo para él.

Todo sucedió tras bambalina de un concierto de la intérprete de ‘Soltera’, cuando Aleks junto a su familia fueron a disfrutar del show. Al finalizar se dirigieron al backstage para saludar a la estrella de la noche.

"Yo fui y cuando entré a su camerino, me topo a Shakira ¿y qué creen? Me ve Shakira y me dice 'qué guapo. ¿Qué te hiciste Aleks? Te ves bien chavo?'. Le dije: 'muchas gracias, mira vengo con mi esposa, mi hija'", contó. Supuestamente Shakira le dijo incrédula al ver a su hija, la actriz Natalia Coronado, "parece tu hermana".

El cantante mexicano, de 55 años, sintió incomodidad ante los halagos de la barranquillera por la presencia de su familia. "Yo me puse muy incómodo porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta", dijo

Apoyo incondicional al Shakira

Aleks Syntek afirmó conocer a Shakira desde que era una joven estrella de 17 años. "A mí siempre me ha gustado Shakira y yo la conozco desde niña", comentó. Asimismo, reveló haber sido el encargado de cuidarla en un viaje a Argentina por temas de agendas.

“Yo cuidaba a Shakira en Argentina, en Buenos Aires, en los programas de MTV. Yo tenía 20 años y ella tenía 17, 18, y entonces quería salir de antro y no había quien la acompañara, y sus papás me querían mucho, comíamos juntos, y hacemos las promociones juntos. Me la llevaba al antro", relató.

Aleks Syntek recibe duras críticas

En el pasado, el músico mexicano fue criticado por aseverar que su colega no debía cantar canciones de desahogo sobre Gerard Piqué, con quien manutuvo una relación de más de una década porque siempre sería el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Ahora, usuarios en redes sociales y fanáticos de la barranquillera lo tienen como blanco de crítica por decir que Shakira le 'coqueteó'.