Field of Gold buscará hacer historia este miércoles en Goodwood

Luego de las inscripciones para este miércoles y a la espera de quien será el piloto de Field of Gold, se confirmó que William Buick ha sido ratificado como el jinete de Field of Gold en el Sussex Stakes (G1) a correrse este miércoles 30 de julio en el hipódromo de Goodwood, donde lucirá los colores del Juddmonte stable.

Información hípica: Field of Gold contra nueve en el Sussex Stakes

El dos veces campeón jockey William Buick encabezó una lista de posibles jinetes de reemplazo para el suspendido Colin Keane, el jockey oficial del Juddmonte, desde que el entrenador de Field of Gold, John Gosden, reveló en el festival de Newmarket que Buick "probablemente" tomaría la montura.

Trabajaron muy bien juntos y todo está en orden para Goodwood. William y yo tenemos una larga relación que se remonta a la época anterior a Frankie Dettori.

El hijo de 3 años de Kingman impresionó en una carrera de 7 1/2 furlongs en el Al Bahathri Polytrack. Trabajó con un selctivo de 4 años y logró una ventaja de un cuerpo.

Field of Gold, es uno de los caballos mejor clasificados de Europa, ha conseguido dos victorias consecutivas para su propietario/criador, Juddmonte Farm, en la Irish Two Thousand Guineas (G1) y el St. James's Palace Stakes (G1). El talentoso caballo gris se enfrentará por primera vez a rivales de mayor edad en el Sussex, un evento de la Breeders' Cup Challenge Series: ¡Gana y estás dentro!, que se disputará el 1 de noviembre en la Breeders' Cup Mile (G1T) en Del Mar.

Dato hípico: Field Of Gold buscará la marca de su padre Kingman

Entrenado por John y Thady Gosden, Field Of Gold ha seguido una trayectoria casi idéntica a la de Kingman en lo que va de temporada, con su ajustada derrota en las 2.000 Guineas de Newmarket seguida de victorias devastadoras en las 2.000 Guineas Irlandesas y el St. James's Palace Stakes.

Kingman solo tuvo tres rivales que vencer cuando ganó el Sussex Stakes de forma explosiva en 2014, pero Field Of Gold y el jinete William Buick, quien sustituyó al suspendido Colin Keane, tienen nueve rivales que superar cuando el destacado corredor de tres años de la temporada se enfrente a sus mayores por primera vez en Goodwood.

Estos será los rivales de Field Of Gold, mañana en el Sunssex Stakes (G1) en el hipódromo de Goodwood. Ellos son; Carl Spackler, Diego Velazquez, Docklands, Lead Artist, Rosallion, Henri Matisse, Serengeti, The Lion In Winter y Exactly.