Cantante mexicano revela que Shakira le 'coqueteó' delante de su esposa

El cantante mexicano, Aleks Syntek, ha desatado una nueva ola de reacción en redes sociales tras revelar una curiosa anécdota sobre un encuentro reciente con la superestrella Shakira.

Según contó en una entrevista con "Azteca para El Mundo", la colombiana lo halagó de una forma que lo dejó visiblemente incómodo y, todo sucedió frente a su esposa y su hija, lo que ocasionó más complicaciones para el artista.

¿Shakira andaba de coqueta con Aleks?

Syntek relató que asistió al concierto de la barranquillera en México como invitado especial, ya que varios músicos de la banda de ella han trabajado con él durante más de 20 años.

Después del show, se encontraron tras bambalinas, y al saludarlo ella le soltó con entusiasmo: “¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Alex? Te ves bien chavo”, a lo que él respondió: “Muchas gracias, vengo con mi esposa y mi hija”.

Acto seguido, la intérprete de “Te felicito”, impresionada por su juventud, hizo un comentario inesperado al conocer a su hija: “¿Ella es tu hija? Parece tu hermana”.

Aunque todo parecía un halago, Aleks confesó que se sintió “muy incómodo” porque su esposa estaba justo a su lado al momento de la actitud coqueta de la colombiana.

Amistad histórica con Shakira

Sin embargo, el cantante aclaró que su relación con Shakira tiene raíces profundas. Relató que la conoció cuando ella tenía 17 o 18 años y él 20, durante la época en que ambos trabajaban en programas de MTV en Argentina.

"Yo cuidaba a Shakira en Argentina, en Buenos Aires, en los programas de MTV. Yo tenía 20 años y ella tenía 17, 18, y entonces quería salir de antro y no había quien la acompañara, y sus papás me querían mucho, comíamos juntos, y hacemos las promociones juntos. Me la llevaba al antro", recordó.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en inundar las redes. Usuarios criticaron el relato, con algunos acusando al azteca de exagerar o “crear controversia innecesaria”. Incluso lo compararon en tono satírico con figuras como Martha Higareda y Lucía Méndez.