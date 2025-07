A sus 81 años, Carlos Villagrán regresó como Quico

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Villagrán, el entrañable Quico de "El Chavo del 8", ha vuelto a los escenarios en Perú, generando una ola de nostalgia.

Su reciente show en el MallPlaza Bellavista, como parte del Mega Circus, confirmó que el cariño del público sigue intacto gracias al inolvidable personaje.

"Estoy contento de volver a Lima. Y si vuelvo a Perú es porque los peruanos me aman y me piden volver", expresó Villagrán. Su regreso provocó diversas reacciones entre los usuarios en redes sociales por cómo a sus 81 años continúa con su energía sobre el escenario.

Aunque algunos internautas recalcaron su edad, la mayoría de los fans defendió el vínculo con el personaje.

Durante casi dos horas, Carlos Villagrán derrochó el carisma que ha caracterizado a Quico por décadas. Vestido con su traje de marinero, el actor bailó, contó chistes, hizo juegos e incluso tocó la guitarra e interactuo con el público.

Una coincidencia

La presencia del intérprete de Quico en Perú coincidió con la llegada de otros excompañeros de "El Chavo del 8", como María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, lo que desató rumores de un posible reencuentro.

No obstante, Villagrán descartó la idea tajantemente. "Yo no me junto con esa chusma", afirmó.