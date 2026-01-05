Sacan a flote problemas legales que tuvo la hija de Tommy Lee Jones

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 1 de enero, Victoria Jones, hija del legendario actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida en un hotel de San Francisco, California, tras presuntamente haber sufrido una sobredosis. Un testigo afirmó que, ella había consumido cocaína horas antes de su muerte.

Ahora, salen a la luz los enfrentamientos con la justicia que vivió en sus últimos meses relacionados con drogas y una lucha personal que terminó en un desenlace fatal.

La vida temprana de la hija de Tommy Lee Jones

Victoria, de 34 años, no era una desconocida en el mundo del entretenimiento. Como hija de un ganador del Oscar, apareció cuando era niña en películas dirigidas o protagonizadas por su padre, incluidos “Men in Black II” y “The Three Burials of Melquiades Estrada”.

También formó parte de la serie “One Tree Hill”. Su transición a la adultez lejos de los reflectores fue paulatina y discreta, dejando atrás una prometedora infancia frente a cámaras.

Arrestos, cocaína y confrontaciones con la ley

El año 2025 marcó un punto de inflexión en la vida de Victoria, con al menos dos arrestos confirmados en California por delitos menores antes de su muerte, que han salido a la luz en informes judiciales y policiales.

En abril de 2025, fue detenida en Napa County tras un incidente en el que la policía la encontró incoherente y aparentemente bajo la influencia de sustancias. Según los documentos, admitió haber consumido cocaína y los agentes notaron residuos blancos en su lengua.

Victoria también tenía sangre en la nariz, signos que llevaron a cargos por posesión de una sustancia controlada, estar bajo la influencia de un narcótico y obstaculizar a un oficial de la ley.

Luego, en junio de 2025, fue capturada nuevamente, esta vez en relación a un incidente de violencia doméstica, en el que supuestamente golpeó a un hombre durante una discusión que, según informes policiales, estuvo relacionada con su consumo de drogas.

Además, fuentes cercanas al caso mencionan que la estadounidense incluso tenía cargos abiertos por intoxicación pública y por resistirse al arresto en otro episodio reportado en Santa Cruz.

Según reportes no oficiales, tras el arresto de abril, a Victoria se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que implicaba admitir ciertos cargos a cambio de participar en programas de rehabilitación y someterse a pruebas periódicas de drogas.