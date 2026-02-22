¿Fin a la sequía? La maldición que el Baskonia busca romper en la Final de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

El Kosner Baskonia está ante su gran oportunidad. Este domingo será el escenario donde el equipo de Paolo Galbiati intentará asaltar el cielo frente al Real Madrid. Sin embargo, para lograrlo, los vitorianos deberán derrotar no solo al gigante blanco, sino también a una pesada carga histórica.

¿Desde cuándo no gana el Baskonia la Copa del Rey?

Para recordar la última vez que el Baskonia levantó el trofeo de campeón, hay que viajar en el tiempo hasta el año 2009. En aquella mítica edición disputada en Madrid, el entonces llamado TAU Cerámica se impuso al Unicaja de Málaga en una prórroga agónica (100-98) con un equipo liderado por leyendas como Igor Rakocevic, Tiago Splitter y Pete Mickeal.

Desde aquel lejano 15 de febrero de 2009, el conjunto azulgrana no ha vuelto a probar las mieles del éxito en este torneo. Han pasado 17 años de intentos fallidos, semifinales dolorosas y finales que se escaparon por detalles, lo que convierte a esta edición de 2026 en una cita con el destino para el club de Josean Querejeta.

Recuperar el ADN de "Rey de Copas"

Hubo un tiempo en que el Baskonia dominaba esta competición, acumulando 6 títulos (1995, 1999, 2002, 2004, 2006 y 2009). Hoy, de la mano de la energía de Timothé Luwawu-Cabarrot y la pizarra de Galbiati, el equipo busca recuperar ese ADN competitivo que lo hacía temible en las finales.

¿Podrá el Baskonia romper la racha de 17 años de sequía o seguirá el Real Madrid extendiendo su hegemonía? La respuesta la tendremos en un duelo que promete paralizar el mundo del baloncesto.

