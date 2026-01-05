Critics Choices Awards 2026: ellos son los ganadores de la gala

Los Critics Choice Awards 2026 se convirtieron este 4 de enero en uno de los eventos más comentados de la temporada de premios.
La gala, celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, reunió a lo mejor del cine y la televisión con momentos memorables, discursos picantes, sorpresas inesperadas y justas reivindicaciones en una noche histórica para Hollywood y las plataformas globales.
A continuación, te dejamos la lista completa de los triunfadores de la noche.
Ganadores de los Critics Choice Awards 2026
Mejor Película: One Battle After Another
Mejor Actor: Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24)
Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)
Mejor actor de reparto: Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)
Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.)
Mejor actor/actriz joven: Miles Caton – Sinners (Warner Bros)
Mejor director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.)
Mejor diseño de Producción: Frankenstein
Mejor Montaje: F1
Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)
Mejor maquillaje y cabello: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)
Mejores efectos visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash (20th Century Studios)
Mejor película animada: KPop Demon Hunters(Netflix)
Mejor comedia: The Naked Gun (Paramount)
Mejor película extranjera: The Secret Agent (Neon)
Mejor canción: “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunters (Netflix)
Mejor guion Original: Ryan Coogler- Sinners
Mejor Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Mejor Director de casting o ensamble: Francine Maisler- Sinners
Mejor Programa de entrevistas: Jimmy Kimmel Live!
Mejor Fotografía: Adolpho Veloso – Train Dreams
Mejor Especial de Comedia: SNL50: The Anniversary Special