MLB: Los Yankees intensifican negociaciones con los Marlins por Edward Cabrera

La gerencia de los Yankees de Nueva York mantiene su agresividad en el mercado invernal con un objetivo claro: blindar una rotación abridora que luce vulnerable. Según informes de Chris Kirschner y Ken Rosenthal de The Athletic, los neoyorquinos están en conversaciones avanzadas con los Marlins de Miami para adquirir al lanzador derecho Edward Cabrera.

Hasta la mañana de este domingo, las fuentes indican que, aunque el diálogo es constante, aún no se ha formalizado un acuerdo. Sin embargo, el interés es real y mutuo bajo las condiciones adecuadas.

El costo de un brazo de élite

De concretarse el movimiento, los Marlins no dejarían ir a su abridor a un precio bajo. De acuerdo con Craig Mish de SportsGrid, Miami espera recibir múltiples prospectos de alto potencial a cambio de Cabrera.

Para los Yankees, este es un dilema familiar: sacrificar el futuro en las granjas para estabilizar un presente que exige resultados inmediatos en el Bronx. Cabe destacar que Cabrera no es el único nombre en la lista; la directiva también ha sondeado la disponibilidad de Freddy Peralta, el as de los Cerveceros de Milwaukee, manteniendo abiertas varias vías de negociación.

¿Quién es Edward Cabrera y por qué lo buscan?

El dominicano de 27 años viene de una temporada sólida que justifica el interés de varias franquicias. Sus números en la última campaña hablan por sí solos:

Efectividad (ERA): 3.53

WHIP: 1.23

Ponches: 150 (récord personal) en 137.2 entradas.

Aperturas: 26 juegos iniciados.

Más allá de su talento en la lomita, el valor de Cabrera reside en su contrato. Es elegible para arbitraje hasta 2028 y tiene un salario proyectado de apenas 3.7 millones de dólares para 2026, lo que lo convierte en una pieza sumamente atractiva para equipos que buscan talento controlado económicamente.

Un mercado saturado de rumores

El nombre de Cabrera ha sido una constante en el mercado de cambios desde julio pasado. Con la reestructuración interna de los Marlins, se anticipaba que piezas como él, Sandy Alcántara o Ryan Weathers estarían disponibles para canje este invierno. No obstante, los Yankees no están solos en esta carrera; sus vecinos, los Mets de Nueva York, y los Cachorros de Chicago también han preguntado por las condiciones del lanzador.

Crisis en la rotación de Nueva York

La urgencia de los Yankees no es casualidad. El equipo enfrenta un panorama desolador en su cuerpo de abridores debido a las lesiones. La rotación proyectada para el Día Inaugural incluye nombres como Max Fried, Cam Schlittler, Luis Gil, Will Warren y Ryan Yarbrough.

El vacío dejado por las cirugías de codo de sus tres principales pilares —Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt— ha obligado a la gerencia a buscar refuerzos de impacto inmediato para evitar un inicio de temporada que comprometa sus aspiraciones en la División Este de la Liga Americana.