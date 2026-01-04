Estas son las razones por las que Félix Hernández merece entrar al Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

Félix Hernández, ícono del béisbol venezolano, ha reavivado el debate entre aficionados y expertos con su candidatura al Salón de la Fama de Cooperstown en 2026. De manera impresionante, "El Rey" ha ganado 27 votos entre periodistas que no votaron por él hace un año, y su porcentaje de votos se encuentra en casi 60%, lo que lo pone en un panorama alentador.

La trayectoria del diestro criollo —quien vistió la franela de los Seattle Mariners durante 15 temporadas— se caracteriza por un “apogeo” dominante, logros estadísticos destacados, una temporada histórica y una conexión emocional con la fanaticada que trasciende las cifras, lo que lo hace merecedor de este hito.

Los argumentos del "Rey" Félix para el Salón de la Fama

En primer término, Félix Hernández mostró un nivel élite entre 2009 y 2015, periodo en el cual fue seleccionado seis veces al Juego de Estrellas y ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2010. Durante ese tramo, su producción rivalizó con la de algunos de los mejores abridores de su generación, lo que constituye un argumento central para su inclusión en el salón más exclusivo del béisbol.

La temporada 2010, en particular, se presenta como una de las más brillantes de un pitcher en la era moderna. Lideró las Grandes Ligas en efectividad y ponches, acumuló 232 abanicados y fue un pilar del staff de los Mariners, mostrando resistencia y dominio ante los mejores bateadores.

A pesar de que su carrera se vio afectada por lesiones en los últimos años, los números globales de Félix Hernández —incluyendo una efectividad vitalicia de 3.42 y seis selecciones al Juego de Estrellas— se comparan favorablemente con otros lanzadores ya exaltados.

Finalmente, más allá de las estadísticas, “El Rey Félix” se consolidó como leyenda de Seattle y figura icónica para el béisbol global, con momentos inolvidables como su juego perfecto en 2012 y una lealtad inquebrantable a una sola franquicia. Su caso representa no solo un debate estadístico, sino una reflexión sobre legado, impacto y memoria deportiva.