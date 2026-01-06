Reapareció el virtual Caballo del año: Sovereignty regresa a los entrenamientos

Suscríbete a nuestros canales

El purasangre Sovereignty (USA), inseparable del jinete venezolano Junior Alvarado, reapareció en la pista con un estatus mundial. El ejemplar alcanzó el sexto lugar en la más reciente actualización del Ranking Global TRC (Thoroughbred Racing Commentary), una jerarquía que evalúa a los mejores corredores del planeta.

Esta posición confirma a Sovereignty como el virtual Campeón Tresañero y un firme candidato al codiciado Caballo del Año 2025.

Reencuentro del Equipo Campeón

¡Volvió el Campeón! Sovereignty inició formalmente su entrenamiento matutino en Payson Park la mañana del lunes.

Foto: @AntelizJr

El retorno al trabajo ocurrió bajo la atenta y minuciosa supervisión de su entrenador, el legendario Bill Mott, quien tiene una destacada nominación en la gran fiesta del Eclipse Awards. La gala de premiación se celebrará el 22 de enero.

Sovereignty y el venezolano Junior Alvarado, su jinete habitual, tuvieron un emotivo reencuentro en las instalaciones de Payson Park. El látigo criollo visitó el centro de entrenamiento para evaluar personalmente el estado y las condiciones del purasangre con el cual formó una de las duplas más exitosas del 2025.

El campeón lució en excelentes condiciones durante su galope matutino. Jimmy Quispe tuvo la responsabilidad de montar al ejemplar durante su ejercicio. Este regreso a la pista marca el inicio formal de la campaña 2026 de Sovereignty.

Cifras que Hablan de Éxito

La alta ubicación de Sovereignty en el Ranking Global TRC se justifica con un balance impecable en la temporada 2025. El doble coronado cerró el año con seis actuaciones: cinco primeros lugares y un segundo.

En el acumulado total de su carrera, el ejemplar ostenta nueve victorias y una producción total que sobrepasa los cinco millones ochocientos mil dólares ($5,800,000). El éxito de Sovereignty en las pistas norteamericanas no solo impulsa la carrera de su entrenador y su staff, sino que también pone el nombre del jinete venezolano Junior Alvarado en la mira de la hípica mundial.

Se pudo conocer que en el episodio del 5 de enero de #BHMonday en un podcast, el director de purasangres de Godolphin USA, Michael Banahan, dijo que actualmente no existe una decisión sobre la primera salida de Sovereignty en 2026.