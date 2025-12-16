¡Soberanía en la Élite Mundial! El caballo de Junior Alvarado figura en el top 10 del Ranking Global TRC

Suscríbete a nuestros canales

El ejemplar Sovereignty (USA), montado por el jinete venezolano Junior Alvarado, se ubica en un puesto de honor dentro de la élite internacional del turf. El purasangre alcanzó el sexto lugar en la más reciente actualización del Ranking Global TRC (Thoroughbred Racing Commentary), una jerarquía que clasifica a los mejores corredores del planeta.

¿Qué es el Ranking Global TRC?

El Ranking Global TRC representa una jerarquía de élite con base en Estados Unidos. Evalúa y clasifica semanalmente a los protagonistas más destacados del turf internacional:

Caballos: Los purasangres más rápidos y consistentes.

Sementales: Los padres con la progenie de mejor desempeño.

Jinetes: Los atletas con mayor habilidad y rendimiento.

Propietarios y Entrenadores: Los equipos detrás del éxito en la pista.

Base del Sistema de Clasificación: Caballos Estados Unidos

Esta clasificación se basa en principios rigurosos y emplea la Clasificación de Carreras por Computadora TRC. Utiliza técnicas de aprendizaje estadístico (statistical learning) para asegurar que la jerarquía refleje de manera objetiva la calidad del rendimiento de cada corredor en las pistas a nivel global. El sistema se actualiza de forma semanal, lo que garantiza su relevancia y precisión constante. La información se encuentra disponible en el portal oficial www.thoroughbredracing.com/rankings/category/horse .

El Puesto de Honor de Sovereignty

Hasta el 14 de diciembre del presente año, Sovereignty figura en el sexto puesto. Este logro es producto de una brillante temporada junto a Junior Alvarado, considerado el jinete oficial del ejemplar.

El criollo y Sovereignty conquistaron tres de las cuatro carreras más prestigiosas para potros en Norteamérica, una hazaña que consolidó al purasangre como el mejor potro de Estados Unidos en la temporada.

Victorias clave de Sovereignty con Junior Alvarado:

Churchill Downs (27/10/2024): Street Sense Stakes (Gr3).

Gulfstream Park (1/3/2025): Coolmore Fountain of Youth Stakes (Gr2).

Churchill Downs (3/5/2025): Kentucky Derby presented by Woodford Reserve ( Gr1 ).

Saratoga (7/6/2025): Belmont S. Presented by Nyra Bets ( Gr1 ).

Saratoga (26/7/2025): Jim Dandy S. Presented by Mohegan Sun (Gr2).

Saratoga (23/8/2025): Draftking Travers Stakes (Gr1).

Los 20 Mejores Ejemplares (al 14 de diciembre)

La lista de los primeros 20 mejores ejemplares en el Ranking Global TRC la componen: