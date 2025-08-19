Sovereignty buscará ser el primer caballo del siglo en lograr esta hazaña

Suscríbete a nuestros canales

Una vez definido los contendientes para la edición 156 del Travers S. (G1) este año, el principal ganador del Derby de Kentucky y el Belmont Stakes es Sovereignty, que aspira a seguir creciendo en la presente temporada.

El Travers Stakes es una de las carreras de apuestas más antiguas para caballos de tres años en Estados Unidos y es la actividad principal de los veranos en Saratoga. El Travers, mejor conocido como el “Midsummer Derby” atrae a caballos de élite de las carreras de la Triple Corona de esa primavera, además de potros de tres años en desarrollo que compiten por superar a las estrellas consagradas.

Sovereignty buscará ser el primero del siglo en lograr esta hazaña

El Travers S. (G1) fue reservado para la carrera 13 de la jornada del sábado en el hipódromo de Saratoga. Esta prueba valorada en $1.25 millones atrajo a cinco potros de tres años que buscaran la gloria sobre la distancia de 2.000 metros. Sovereignty, surge como el ejemplar a vencer luego de su demostración tras ganar el Derby de Kentucky, el Belmont Stakes y más reciente el Jim Dandy S. (G2). Este hijo de Into Mischief, contará con la monta del jinete venezolano Junior Alvarado, quien a igual que el entrenador William “Bill” Mott, buscarán su primer Midsummer Derby.

Sovereignty, llega a este evento con una performance de cuatro victorias en cinco salidas en la presente temporada, para un total de cinco triunfos en ocho salidas con una producción de $5,147,800 paras las conexiones del Goodolphin LLC, del primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quien es propietario de la mayor empresa de carreras de purasangres del mundo.

Este nieto de Bernardini, ganador de este evento 2006, en caso de obtener el triunfo este fin de semana en la edición 156 del Travers S. (G1), se transformaría en el primer representante de este siglo en ganar este certamen, junto con el Kentucky Derby, y el noveno en la historia de esta antigua competencia de Estados Unidos.

Sovereignty, emularía a los inmortales:

Baden-Baden (1877 – Tom Sayres – James Williams)

Hindoo (1881 – Jim McLaughlin – James Rowe S.)

Azra (1892 – Alonzo Clayton – John Morris)

Omar Khayyam (1917 – James Butwell – Richard Carmen)

Whirlaway (1941 – Alfred Robertson – Ben Jones)

Shut Out (1942 – Eddie Arcaro – John M. Gaver Sr.)

Sea Hero (1993 – Jerry Bailey – MacKenzie Miller)

Thunder Gulch (1995 - G. Stevens – D. Wayne Lukas)

El Travers S. (G1) tendrá una bolsa de $1.250.000 exclusiva para ejemplares de tres años, en distancia de 2.000 metros en pista de arena. Hora de salida 6:14 p.m. hora criolla.