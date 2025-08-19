Hipismo

Star White a mantener su invicto selectivo en el Clásico Gradisco G2

El presentado de Carlos Uzcátegui va por su cuarta victoria como dosañero

Por Saúl García
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 09:29 pm
José Aray
El domingo 24 de agosto del 2025, el potro Star White del entrenador Carlos Luis Uzcátegui buscará su cuarta victoria selectiva al competir en el Clásico Gradisco G2 en el marco de la Gala Hípica de Caracas en el hipódromo La Rinconada.

Una nómina de 14 potros de dos años estará en la pista del óvalo de Coche para competir por el Clásico Gradisco G2 en distancia de 1.100 metros donde el potro Star White buscará mantenerse invicto bajo la conducción de Jaime “Pocho” Lugo.

El presentado del entrenador Carlos Luis Uzcátegui comanda una nómina que no lo ha podido derrotar en sus tres presentaciones anteriores donde salió vencedor en los clásicos Periodistas Hípicos G3, Clásico El Corsario G3 y el Clásico Día del Veterinario G3.

Su rival, nuevamente será su escolta en las pruebas antes mencionadas, Zadkiel del mismo entrenador y con la conducción del jockey profesional Aldry Siso. La mitad de la nómina son potros debutantes.

Los mismos son: El Providencial del entrenador Fernando Parilli Araujo y la monta de Jhonathan Aray, Rey Charles de Carlos Uzcátegui y la monta de Robert Capriles, Pontevecchio, pensionado de Germán Rojas Jr. y la monta de Yoelbis González.

Otro debutante en la prueba será del entrenador Gabriel Márquez, Búnker con la silla del aprendiz Winder Véliz, Magneto, presentado por Fernando Parilli Araujo y Felix Velázquez en la silla y por último, Big Hurricane, presentado por el entrenador Carlos Radelli y montado por Francisco Quevedo.

NÓMINA COMPLETA DEL CLÁSICO GRADISCO G2:

NÚMERO EJEMPLAR JINETE ENTRENADOR
1 AGAPE RODRIGUEZ JEAN C TRAVERSA ALDO
2 LOOM RIVERO JOSE A RODRIGUEZ P ADEMAR
3 CHAMUEL DIAZ M. YONKLEIVER CAMPOS G ABRAHAM
4 ZADKIEL SISO ALDRY UZCATEGUI CARLOS
5 EL PROVIDENCIAL ARAY JHONATAN PARILLI FERNANDO
6 RAYCHARLES CAPRILES J ROBERT UZCATEGUI CARLOS
7 PONTEVECCHIO HERNANDEZ F JOSE G ROJAS JR GERMAN
8 MR BARBARO GONZALEZ G YOELBIS LAYA C WILLIAM
9 BUNKER VELIZ R WINDER MARQUEZ M GABRIEL
10 REY DE CORAZONES FINOL N ALVARO ROJAS JR GERMAN
11 STAR WHITE LUGO V JAIME UZCATEGUI CARLOS
12 MAGNETO LUGO C JAIME L JR RADELLI F CARLOS
13 ALMENDARES VELASQUEZ F FELIX PARILLI FERNANDO
14 BIG HURRICANE (USA QUEVEDO M FRANCISCO RADELLI F CARLOS

 

 

 

