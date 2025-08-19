Bella del Cielo por su segunda selectiva como dosañera en el Clásico Julián Abdalá G3

Hipismo

La ganadora del Clásico Gaceta Hípica busca convertirse en la mejor dosañera de la temporada

Por Saúl García
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 08:52 pm
José Aray
La potra Bella del Cielo, ganadora de la pasada edición del Clásico Gaceta Hípica en su tercera edición, buscará este domingo alcanzar su segunda victoria en tres presentaciones en el Clásico Julián Abdalá G3 para potras de dos años en la Gala Hípica de Caracas.

La entrenada por Fernando Parilli Araujo y del Stud Marco Antonio ahora contará con la monta del jockey profesional Robert Capriles, parte con ventaja en el lote para alcanzar la victoria en su primera participación en la Gala Hípica de Caracas en La Rinconada.

La nómina de la prueba presenta a diez dosañeras, de las cuales la mitad, cinco, son debutantes, y tres son importadas, pero no son ganadoras, las cuales son Spectacular Queen del entrenador Ismael Martínez con la conducción de Felix Velázquez.

                                

The Exquisite Girl, también del entrenador Ismael Martínez, pero con la monta del jockey profesional Larry Mejías y Amor Platónico del trainer Carlos Uzcátegui con la silla de Jhonathan Aray.

NÓMINA COMPLETA DEL CLÁSICO JULIÁN ABDALÁ PARA POTRAS DE DOS AÑOS

NÚMERO EJEMPLAR JINETE ENTRENADOR
1 PRIYANKA SISO ALDRY UZCATEGUI CARLOS
2 FOREVER BEATRIZ GONZALEZ G YOELBIS PARILLI FERNANDO
3 LUISACACERES LUGO V JAIME UZCATEGUI CARLOS
4 BELLA DEL CIELO CAPRILES J ROBERT PARILLI FERNANDO
5 TRES ROSAS RIVERO JOSE MARQUEZ M GABRIEL
6 BARBARAGUADALUPE LUGO C JAIME L JR GARCIA M RAMON
7 SPECTACULAR QUEEN (USA VELASQUEZ F FELIX MARTINEZ ISMAEL
8 TOP WOMAN TWO QUEVEDO M FRANCISCO CAMPOS G ABRAHAM
9 THE EXQUISITE GIRL (USA MEJIAS LARRY MARTINEZ ISMAEL
10 AMOR PLATONICO (USA) ARAY JHONATAN UZCATEGUI CARLOS

 

