Fleet Street ante las criollas en el Clásico Internacional Sprinters para yeguas G2 en la Gala Hípica

El primer clásico que se va a disputar en la Gala Hípica de Caracas será el Clásico Internacional Sprinters para yeguas G2 en su versión número 15 para hembras nacionales e importadas de tres años o más en distancia de 1.200 metros por un premio de $80.000.

Fleet Street por el Clásico Sprinters para yeguas

La nómina de la primera selectiva clásica de la tarde dominical tiene siete hembras a competir donde sobresale la presencia de la yegua importada Fleet Street presentada por el entrenador Carlos Luis Uzcátegui y será montada por el jockey profesional Jhonathan Aray.

Fleet Street viene de ganar el pasado 3 de agosto del presente año, el Clásico Simón Rodríguez G2 en distancia de 1.200 metros con un tiempo de 72 segundos, tiene una campaña de cuatro victorias en cinco presentaciones que ha realizado en el país y suma dos pruebas clásicas.

Por el lado de la casa, la retarán seis hembras criollas donde resalta la ganadora clásica Brown Sugar del entrenador Fernando Parilli Araujo con la conducción de Jaime Lugo, la cuatroañera es ganadora de una prueba de la Triple Corona para yeguas al ganar el Clásico Hipódromo La Rinconada G1 del 2024.

Nómina del Clásico Internacional Sprinters Yeguas G2