Hipismo

Fast Sensations por la gloria en el Clásico Internacional Cruz del Ávila G1

La cincoañera buscará su tercera victoria dentro de la Gala Hípica de Caracas

Por Saúl García
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 08:24 pm
José Aray
La yegua de cinco años Fast Sensations del Stud Mama Adela & Moneyrun y ahora entrenada por Carlos Radelli volverá a contar con la monta del experimentado látigo Jaime Lugo buscará su 11 victoria en un clásico de grado en su historial ante otras nueve yeguas a competir.

La hija de Thunder Ridge en Siren’s Assault or War Front buscará en convertirse en ser el primer ejemplar en ganar tres pruebas distintas de la Gala Hípica de Caracas, luego de haber ganado como dosañera el Clásico Julián Abdalá y como cuatroañera el Clásico Sprinters para yeguas el año pasado.

Entre las rivales de peso para evitar el triunfo de la criolla están las norteamericanas Naa Dudette del entrenador Rodolfo Fernández y la monta de Jaime Lugo Jr. y Nikitis de trainer Carlos Uzcátegui con Jhonathan Aray en la silla de la yegua.

Una tercera importada que irá en la prueba es She A Baddie, también de Uzcátegui, la cual será montada por el jockey profesional Robert Capriles.

NÓMINA COMPLETA DEL CLÁSICO INTERNACIONAL CRUZ DEL ÁVILA

Número  Ejemplar JINETE ENTRENADOR
1 MOTHER CARMEN MEJIAS LARRY FERNANDEZ B DOTWING
2 FAST SENSATIONS LUGO V JAIME RADELLI F CARLOS
3 NAA DUDETTE (USA) LUGO C JAIME L JR FERNANDEZ RODOLFO
4  NIKITIS (USA) ARAY JHONATAN UZCATEGUI CARLOS
5  THE QUEEN NANI HERNANDEZ F JOSE  PETIT FREDDY
6 SHE A BADDIE (USA) CAPRILES J ROBERT UZCATEGUI CARLOS
7 BIENMESABE VELIZ R WINDER GARCIA JUAN C
8 PICCINA MIA QUEVEDO FRANCISCO UZCATEGUI CARLOS
9 FIDANZATA RIVERO JOSE A CISNEROS M JUSESKY
10 MARAKOVITS RODRIGUEZ JEAN BELLARDI ANTONIO

 

Lunes 18 de Agosto de 2025
Hipismo