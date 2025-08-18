Entérese porqué Sandovalera es la reina del Clásico Cruz del Ávila en La Gala Hípica de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 24 de agosto del 2025 se va a realizar en el hipódromo La Rinconada, la edición 20 de la Gala Hípica de Caracas con una programación de siete pruebas clásicas de grado en la penúltima jornada del segundo meeting del año en el óvalo de Coche.

Máximos ganadores del Clásico Cruz del Ávila

La yegua triple coronada del 2021 Sandovalera dentro de su campaña de reinado se llevó con ella la edición del Clásico Cruz del Ávila G1 con un tiempo de 118’4 y la monta de Jaime Pocho Lugo y el entrenamiento de Ricardo Rosillo para el Stud San Ros.

Sandovalera repetiría su triunfo en la prueba clásica al año siguiente y se convertiría en la primera y hasta los momentos, la única en ganar en par de oportunidades la Cruz del Ávila. Por su parte, el Stud San Ros es el que más triunfos tiene en la prueba con tres, debido a su victoria previamente con La de Horacio en el 2018 bajo la monta de Franklin González Jr. y el entrenamiento de Carlos Arteaga.

Mientras que el reconocido y experimentado jockey Jaime “Pocho” Lugo es el más ganador con tres lauros, dos con Sandovalera y uno con Endrygol de la mano de Ramón García Mosquera quien, a su vez, es el entrenador con más victorias en la selectiva con cuatro ganancias.

Ramón García Mosquera logró su primera Cruz del Ávila en el 2016 con La Alpujarra y Rigo Alberto Sarmiento en la silla, al año siguiente, García Mosquera repetiría con La de Mercedes y ahora Robert Capriles en la silla.

Su tercer triunfo lo conseguiría con Endrygol y el Pocho Lugo en el lomo y más recientemente, en el 2023 con Lyndacarter y Robert Capriles en el lomo de la también triple coronada pero de esa temporada.