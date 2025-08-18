El Clásico Gradisco GII presenta a los potros en la Gala Hípica de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Las últimas incorporaciones como parte de la agenda de la Gala Hípica de Caracas fueron las de agregar el inicio de la temporada selectiva para los potros y potras de dos años que comienzan a convertirse en purasangres de carreras y ahí entra el Clásico Gradisco G2.

Dosañeros en el Clásico Gradisco de la Gala Hípica

La última inclusión que se hizo a la Gal Hípica de Caracas fue la incorporación de las primeras selectivas para los potros y potras de dos años y en este caso hablamos, del Clásico Gradisco que se corre en 1.100 metros y marca el inicio de la temporada para los potros.

Aunque esta prueba tiene una rica historia que comenzó como copa en 1977, no sería hasta 1980 cuando sería convertido en clásico de grado y luego sería incluido en la fiesta de mitad de año del turf nacional.

Los entrenadores Julio Ayala y Antonio Bellardi son los más ganadores en la historia de la prueba con cinco victorias para cada uno. La última de Bellardi hasta los momentos la logró en 2011 con The Skyler Anger y la monta de Leonel Reyes Ramos y la de Ayala hay que remontarnos hasta 2004 con Wiyusguldi y Manuel Meleán en el sillín del potro y la primera la conseguiría con el histórico My Own Business en la edición del 2002.

Por su parte, el jockey profesional Santiago González con campaña activa en Estados Unidos dejó una marca de cuatro victorias en este selectiva y lo ubica como el más triunfador de la prueba, los triunfos de González fueron con King Josse’s en 2008, Joyfull Clasic al año siguiente, Don Potro en el 2010 y cerraría en el 2023 con Tato Zeta.