Con esta gran ventaja gana Compadre Peche el Clásico Gradisco en La Rinconada

El turno para los potros dosañeros llegó en la novena competencia, el Clásico Gradisco (G2) en recorrido de 1.100 metros. No hubo retiros y los nueve anotados participaron por primera vez en carrera, durante la jornada de la Gala Hípica de Caracas. El ganador en esta ocasión fue el potro Compadre Peche, que le dio otro clásico de forma consecutiva tanto al jinete Francisco Quevedo como al entrenador Fernando Parilli Tota.

Compadre Peche mostró dominio absoluto desde el momento de la salida. Chateau Lafite y My Thinking Mate fueron contrincantes durante los primeros 400 metros, pero ambos no pudo seguirle el ritmo. Desde el poste de los 500 metros finales, Quevedo impulsa a Compadre Peche de manera firme para que el nacido en el Haras Los Samanes Polo & Racing, sacara una amplia ventaja y terminara de poner el punto final al evento con tiempo de 1:05.4. Carupano Six terminó en el placé, tercero fue Chateau Lafite y Deep Attack cerró la Superfecta.

El hijo de Grand Adventure en Manette ganó con 10 3/4 cuerpos de ventaja. Fue toda una sorpresa en la taquilla con pago de 188,26 bolívares a Ganador. Curiosamente no hubo acierto en las jugadas exóticas de Exacta, Trifecta y Superfecta, debido a que uno de los principales favoritos de la carrera, Poloroid terminó en el quinto puesto.