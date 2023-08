Estos potros de dos años rinden homenaje al campeón Gradisco

La novena competencia de la reunión 33, domingo 27 de agosto, cuarta válida para el 5y6 Nacional, es el Clásico Gradisco, carrera de Grado 2 en recorrido de 1.100 metros reservada para todo potro de dos años a pesos efectivos. Allí harán su estreno nueve potros que lucharán por la victoria. Esta carrera sirve de antesala a lo que será el evento grande de la cartelera, el Clásico Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1).

Dicho clásico es en honor al primer caballo que ganó la Triple Corona venezolana de manera invicta. Gradisco fue descendiente de Show Ring en Gradara que entrenó Leopoldo Márquez para el Stud “Rey-Gan” y tuvo campaña de 18-17. Anteriormente, el clásico en sus inicios fue para yeguas y con los años cambió de condición. En esta oportunidad, es exclusivo para los machos de dos años.

Una de las victorias de Gradisco en los inicios de La Rinconada

Poloroid (Champlain-Hakkasan) competirá con el número 1 con Jhonathan Aray. El fusta sureño Brian Enrique llevará a Chateau Lafite (Thabiaan-Wonderful Queen); Compadre Peche (Grand Adventure-Manette) estará con Francisco Quevedo en el sillín. Carupano Six (Siete C-Peebles) tendrá a Arnaldo Chirinos en las riendas; Maikel Rodríguez irá sobre el lomoto de Juan David (Panzer Barcelona-Sky Patches). My Thinking Mate (Slew’s Tizzy-Roca Negra) llevará la conducción de Jaime Lugo; Deep Attack (Majesto-Bella Kimberty) con el líder Hemirxon Medina, Fairlane (Lead Astray-Great News) y el panameño Lorenzo Lezcano up, para completar el grupo Yago (Chaguaramal-Mi India Morena) con Johán Aranguren.