Once dosañeras harán su estreno en el Clásico Julián Abdala este domingo en La Rinconada

Este año durante la celebración de la edición 19 de la Gala Hípica de Caracas, las potrancas de dos años tendrán su primera competencia pública en la séptima de la tarde, el Clásico Julián Abdala (G3) en distancia de 1.100 metros. La hora de salida asignada es a las 3:00 de la tarde.

Dichas potrancas nacieron en plena pandemia, lo que constituyó todo un reto por parte de los diferentes criadores mantener a estos productos en las mejores condiciones posibles, a pesar de la situación mundial con el Covid-19 que se presentó desde marzo de 2020.

En total, once inscritas aparecen anotadas. La nómina la encabeza Another Legacy (Thabiaan-Princess Dreamy) con Robert Capriles; Mo Cuishle (Constructor White-Micaela Forever) montada por Larry Mejias; La Barbie (Siete C-Sun Gladys) con Hemirxon Medina en el sillín; Reina de Copas (Gala Award-Guara Mía) y Francisco Quevedo up; My Beliver Mate (Majesto-My Favorite Girl) con Julio Moncada de jockey, La Azurra (Ekhlaas-Lady Jadana) y Jhonathan Aray en el lomo, Sabalenka (Jupiter Pluvius) con el jinete argentino Brian Enrique; Black Diamond (Manchester-Lady Champ) y el panameño Lorenzo Lezcano como piloto; Mother Carmen (The Great War-Rin Rin) montada por José Gilberto Hernández, My Flirting Mate (Siete C-Swapl) y la conducción de Jaime Lugo. La nómina la completa Furia (Slew’s Tizzy-Rosa Vermella) con Jaime Lugo Jr.

Julián Abdala, recordado propietario venezolano, fue Presidente del Jockey Club de Venezuela y además pieza primaria para la creación de la Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes, que derivó en la creación del clásico internacional que se inició en 1981 y hoy en día es conocido como Gran Premio Latinoamericano.