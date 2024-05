Whoopi Goldberg desnuda su pasado y confiesa las calamidades que vivió con sus adicciones

Los fanáticos celebran y es que, la súper estrella de Hollywood, Whoopi Goldberg, regresó al ojo público y esta vez con su libro de memorias que lleva por nombre “Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me” o traducido al español “Fragmentos y piezas: mi madre, mi hermano y yo”, en el que, entre tantas cosas, habla de su lucha contra la cocaína.

“Había logrado mantenerme alejada de las drogas, con la excepción de la marihuana, después de haberme desintoxicado a comienzos de los años 70”, escribe la estadounidense, quien además recuerda que estuvo internada en un centro de rehabilitación mucho antes de convertirse en la celebridad que es hoy.

Su coprotagonismo en “El Color Púrpura” y su unipersonal “Whoopi Goldberg: Direct from Broadway”, la llevaron rápidamente al estrellato, provocando que el auge de su vida cambiara por completo en los años 80, trajín que asegura haber sido el detonante para comenzar su “consumo creativo de drogas”.

“Era común ser recibido en fiestas con un plato de Quaaludes (una droga hipnótica) para elegir a voluntad. Se ofrecía cocaína en línea sobre mesas y encimeras de baño para el consumo de los invitados”, agregó. Asimismo, la actriz considera que esos encuentros tenían un “ambiente desenfadado” pero la participación de todos, hacía que no fuera peligroso.

En ese sentido, Whoopi comentó que, durante un año mantuvo en secreto su adicción ya que podía controlarla mientras eso no le afectaba en sus proyectos. Sin embargo, su dependencia aumentó y ahí comenzó a ser dominada por la cocaína. Posteriormente, fue tan perjudicada que comenzó a sufrir alucinaciones.

El detonante

A pesar de los inusuales episodios que vivió bajo los efectos de la cocaína, la también comediante continuó con el vicio. Pero, una fuerte situación la llevó a reconsiderar lo que venía haciendo con su vida. En sus memorias, Whoopi cuenta que una vez estando hospedada en un exclusivo hotel de Manhattan, Estados Unidos, fue sorprendida por una trabajadora mientras ella consumía.

Goldberg se encontraba consumiendo PBC en un armario cuando de pronto la señora de limpieza entró a la habitación y comenzó a gritar. ¿La razón? La neoyorkina tenía toda su cara llena de polvo blanco y eso espantó a la empleada. Aquella cachetada fue lo que la impulsó a tomar conciencia y comenzar a trabajar en una nueva desintoxicación.

“Era consciente de que necesitaba cambiar de amigos y declinar ciertas invitaciones (…) No quería morir. Iba a hacer lo que fuera necesario para dejar de meterme drogas en la nariz”, indicó. Al mismo tiempo, aseguró que, siempre tuvo la disposición de cambiar.

Su tormentosa infancia

En una reciente entrevista como parte de la promoción de su autobiografía, la actriz de 68 años recordó haber tenido una infancia difícil, sobre todo por su madre Emma Johnson. En varias ocasiones, Johnson tuvo que someterse a terapias de electroshock cuando estaba internada.

Uno de los hechos más reveladores para Goldberg fue cuando vio a su progenitora muy angustiada y con ganas de quitarse la vida. “Vi cómo se acercaba al horno, lo encendía y metía la cabeza dentro. Tenía la edad suficiente como para saber que eso era malo. Corrí hacia ella, la agarré de la cintura y la tiré con fuerza”, contó.

“Hubo un tiempo en este país en el que tu marido, tu hermano o cualquier hombre involucrado en tu vida podía tomar decisiones médicas por ti. El padre de mi madre, y mi padre, aprobaron que mi madre recibiera el tratamiento de shock eléctrico durante dos años”, añadió.

Finalmente, Whoopi comunicó que, al tiempo su madre fue recuperándose y obtuvo una importante mejoría psicológica y así comenzar a vivir tranquilamente su vida. En el 2010 falleció a causa de un ataque al corazón.