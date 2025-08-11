HINAVA presenta la reunión sabatina número 16 con el Clásico Ciudad de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Valencia presenta una programación de nueve carreras para la tarde del sábado 16 de agosto en lo que será la reunión hípica número 16 del año y que cuenta con la celebración del Clásico Ciudad de Valencia como la prueba más importante de la tarde.

Hinava con nueve carreras el sábado en Valencia

La tarde del sábado de carreras en el óvalo de Cabriales comenzará a partir de las 1 de la tarde en una competencia reservada para caballos nacionales de tres y más años, ganadores de sin limites de pruebas en distancia de 1.200 metros donde van a correr siete purasangres.

Mientras que la tercera carrera no válida servirá para que se corra una nueva edición del Clásico Ciudad de Valencia, apartado para yeguas de tres y más años en un recorrido de 1.400 metros con un premio adicional especial de $20.000 y correrán cinco hembras.

Por su parte, el juego del 5y6 de Valencia comenzará en la cuarta prueba con un lote para caballos de tres y más años, ganadores de cuatro y cinco carreras en distancia de 1.400 metros donde competirán diez purasangres por un premio de $9.600 a repartir.

Mientras que el lote más llamativo de las válidas del 5y6 del sábado correrá en la octava prueba de la tarde y quinta de las válidas, fue reservada para yeguas de tres y más años, ganadoras de cuatro, cinco y seis carreras donde han sido inscritas nueve hembras a competir en una distancia de 1.100 metros.