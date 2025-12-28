LVBP: ¿Qué debe mejorar Águilas del Zulia de cara al Round Robin?

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia lograron su primer gran objetivo de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al clasificar de forma directa a la postemporada en el cuarto lugar de la clasificación tras la jornada del sábado 27 de diciembre.

El conjunto aguilucho terminó la ronda regular con 56 juegos disputados y un récord de 29 ganados y 27 perdidos. Cómo local, registraron 16 triunfos con 12 reveses y como visitantes, su balance concluyó en 13 conquistas y 15 caídas, respectivamente.

Uno de los puntos más positivos de los dirigidos por Lipso Nava es que, de las siete series particulares que jugaron ante las demás organizaciones, solo perdieron dos de ellas (Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes). Esto no solo habla del trabajo que realizaron durante toda la campaña, sino que genera mucha ilusión entre sus aficionados para lo que se viene en el Round Robin.

¿Qué deben mejorar las Águilas?

Sin embargo, ya la temporada regular es historia y deben concentrarse en los playoffs, que, como es costumbre, es un borrón y cuenta nueva, debido a que todos los equipos comienzan desde cero y lo realizado anteriormente no tiene ningún tipo de validez.

Por lo tanto, la gerencia, junto con el cuerpo técnico, debe sentarse a planificar cuáles serán esos aspectos a mejorar de cara a esta nueva fase de la pelota criolla y cuáles serían esas piezas ideales que podrían adquirir en el draft de adiciones y sustituciones.

Tomando en cuenta sus números y los registros que tienen en cada área, sin duda, lo que más deben mejorar para la postemporada es el rendimiento en la rotación abridora. El grupo de lanzadores abridores terminó con seis victorias y 20 derrotas, seguido de 5.45 de efectividad.

Además, podrían sumar un bateador a su alineación que sea capaz de mantenerse constantemente en las bases, tomando en consideración que fueron el equipo con menos carreras anotadas e impulsadas a lo largo del calendario.

Más allá de las estadísticas, no cabe duda de que la organización de las Águilas del Zulia será uno de los equipos que busque mover sus piezas para mejorar considerablemente el pitcheo, con la finalidad de ser un roster más completo que busque un nuevo título en la LVBP.