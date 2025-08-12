Debuta nieto de Águila Negra este domingo en La Rinconada en la reunión 31

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada donde habrá un total de cuatro purasangres debutantes en la reunión 31 del año en el óvalo de Coche, la segunda carrera no válida cuenta con dos de esos debutantes y uno de ellos es un nieto del campeón pistero venezolano Águila Negra.

Debuta nieto de Águila Negra en La Rinconada

La segunda carrera de la programación dominical tiene una nómina de diez purasangres nacionales o importados que son debutantes o no ganadores y van a correr una distancia de 1.100 metros, el entrenador Juan Carlos De Abreu firmó la presentación del castaño Zascandil.

El macho castaño nacido el 30 de abril del 2022 será montado por el jockey aprendiz Idelwis Águilar, es nacido en el Haras El Nuevo Color y pertenece al Stud Amizade es un producto del semental Marital Asset en Linda Venezia por Águila Negra.

Debemos recordar que su abuelo materno, Águila Negra fue el ganador del premio como campeón tresañero de la temporada 2003 luego de ganar el Clásico Cría Nacional G1 y el Clásico República Bolivariana de Venezuela G1 y el Clásico Millard Ziadie G3, finalizó con cinco victorias en nueve carreras.

Su último trabajo oficial publicado por la División de Tomatiempos del INH y reflejada por el portal Jockey pronosticos.com tiene como fecha el 18 de julio del presente año y ese día dejó parciales de:

En silla, apareado 26. 38’3 51’1 (800) 65’2 /80’4 retrasó en el brinco y movido al final a 10 c del potro // remate de 12’3.