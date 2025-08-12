Hija de un ganador del Travers Stakes G1 con Javier Castellano debuta este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 17 de agosto del 2025 en el hipódromo La Rinconada se realizará la reunión hípica número 31 del año en el marco de la fecha 17 del segundo meeting con 12 carreras programadas y que tiene el debut de una yegua, producto de un ganador del Travers Stakes G1.

Hija de un ganador del Travers con Castellano

En la tercera carrera no válida programada para la tarde de domingo se correrá a las 1:50 de la tarde esta reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro o más años, que no son ganadoras o debutantes en una distancia de 1.300 metros hay una nómina de ocho hembras a correr.

Una de las inscritas para la carrera, es la yegua castaña de cuatro años, Coach Sessa bajo el entrenamiento del líder del meeting, Carlos Luis Uzcátegui y la monta del jockey profesional Robert Capriles para el Stud Yellowstone.

La castaña es una hija del campeón pistero y semental Catholic Boy en la yegua madre Hope So por Bodemeister nacida el 8 de enero del 2021, es el primer producto de madre, mientras que su semental padre es un ganador de siete carreras en 13 presentaciones y generó más de 2 millones de dólares.

Entre las victorias de su padre se encuentran el Travers Stakes G1 del 2018 en Saratoga con la monta del astro venezolano Javier José Castellano por delante de Mendelssohn y el entrenamiento de Jonathan Thomas.

Por su parte, su abuelo, Bodemeister es un ganador de dos en seis y esas dos fueron selectivas como el Arkansas Derby G1 y quedó segundo en el Derby de Kentucky G1 del 2012 y del Preakness Stakes G1, bajo el entrenamiento de Bo Baffert y fue montado por el inmortal Mike Smith.

Su trabajo más reciente que realizó de manera oficial en la pista de Coche fue el pasado 18 de julio con el traqueador H. Galue en pelo donde marco parciales de:

62’3 (800) /76 /89’4 /103’4 /cómoda y muy bien / remate de 13’2, informó la División de toma tiempos del INH.