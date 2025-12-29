LVBP

LVBP: Tigres de Aragua busca continuar su idilio con la Serie de Comodín

Los aragüeños estarán por cuarta ocasión consecutiva en la Serie de Comodín de la LVBP

Josué Porras Estebanot
Lunes, 29 de diciembre de 2025
LVBP: Tigres de Aragua busca continuar su idilio con la Serie de Comodín
Ronnie Williams / Foto: Prensa Tigres de Aragua
Para la temporada 2022/23, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional introdujo una nueva instancia a la postemporada de nuestra pelota profesional: la Serie de Comodín, disputada entre el quinto y el sexto lugar de la tabla de posiciones, para buscar al quinto y último clasificado al Round Robin, en donde se lucha por los cupos a la Serie Final.

Desde entonces, la Serie de Comodín ha tenido un invitado que no ha faltado jamás: Tigres de Aragua. Por cuarto año consecutivo, los bengalíes dirán presente en el Wild Card, esta vez para medirse a Caribes de Anzoátegui, con la misión de intentar seguir con un idilio que han forjado con esta instancia de la campaña.

Tigres y su historial exitoso en comodines

En la temporada inaugural de la Serie de Comodín, Tigres culminó con récord de 25-31, en el sexto lugar de la tabla, por lo que se enfrentaron a Bravos de Margarita, quienes quedaron en la quinta posición. Contra todo pronóstico, los bengalíes vencieron en par de juegos a los insulares, para meterse en el Round Robin.

Un año después, Aragua culminó quinto y recibió en Maracay a Águilas del Zulia. A pesar de perder el primer compromiso, los aragüeños respondieron en el segundo duelo y avanzaron. Un año después, en la 2024/25 Tigres nuevamente fue quinto y tuvo que jugar Comodín, despachando en esta ocasión a los Leones del Caracas en el propio primer duelo.

Ahora, en esta cuarta aparición en el Wild Card, Tigres tendrá que ganar sí o sí dos compromisos en Puerto La Cruz si quieren jugar en el Round Robin, algo claramente complicado, pero que ya han sabido hacer en su momento.

