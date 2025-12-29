LVBP: Tigres de Aragua busca continuar su idilio con la Serie de Comodín

Suscríbete a nuestros canales

Para la temporada 2022/23, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional introdujo una nueva instancia a la postemporada de nuestra pelota profesional: la Serie de Comodín, disputada entre el quinto y el sexto lugar de la tabla de posiciones, para buscar al quinto y último clasificado al Round Robin, en donde se lucha por los cupos a la Serie Final.

Desde entonces, la Serie de Comodín ha tenido un invitado que no ha faltado jamás: Tigres de Aragua. Por cuarto año consecutivo, los bengalíes dirán presente en el Wild Card, esta vez para medirse a Caribes de Anzoátegui, con la misión de intentar seguir con un idilio que han forjado con esta instancia de la campaña.

Tigres y su historial exitoso en comodines

En la temporada inaugural de la Serie de Comodín, Tigres culminó con récord de 25-31, en el sexto lugar de la tabla, por lo que se enfrentaron a Bravos de Margarita, quienes quedaron en la quinta posición. Contra todo pronóstico, los bengalíes vencieron en par de juegos a los insulares, para meterse en el Round Robin.

Un año después, Aragua culminó quinto y recibió en Maracay a Águilas del Zulia. A pesar de perder el primer compromiso, los aragüeños respondieron en el segundo duelo y avanzaron. Un año después, en la 2024/25 Tigres nuevamente fue quinto y tuvo que jugar Comodín, despachando en esta ocasión a los Leones del Caracas en el propio primer duelo.

Ahora, en esta cuarta aparición en el Wild Card, Tigres tendrá que ganar sí o sí dos compromisos en Puerto La Cruz si quieren jugar en el Round Robin, algo claramente complicado, pero que ya han sabido hacer en su momento.