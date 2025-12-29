LVBP

LVBP: Estos serían los peloteros de Leones del Caracas para reforzar en el Round Robin

El conjunto capitalino tendría a varios de sus peloteros con disponibilidad para ver acción con otro equipo en la postemporada

Por

Meridiano

Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 02:05 pm
LVBP: Estos serían los peloteros de Leones del Caracas para reforzar en el Round Robin
Foto: David Urdaneta
Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional dejó movimientos estratégicos importantes de cara al Round Robin 2025/2026. Uno de los focos principales está en los jugadores que quedan disponibles para reforzar a los equipos clasificados, y en ese escenario, la organización de los Leones del Caracas vuelve a ser protagonista por la profundidad de figuras disponibles.

NOTAS RELACIONADAS

El conjunto capitalino terminó último en la tabla de clasificación, con un récord de 24 ganados y 32 perdidos. Con estos registros, finalizaron una de las peores temporadas que se han registrado en los últimos años en la pelota criolla.

Tomando en cuenta la profundidad que tenía el roster dirigido por José Alguacil, no sería de extrañar que varios de los equipos clasificados a la postemporada busquen fortalecer diferentes áreas con toleteros de Leones.

Varios son lanzadores con recorrido; bateadores de poder y jugadores defensivos sólidos forman parte de un grupo que podría marcar diferencia en el todos contra todos, en el que se conocerá el nuevo campeón de la LVBP.

Leones del Caracas y sus peloteros a reforzar

La lista de jugadores disponibles refleja experiencia y juventud, que, de alguna forma, en distintos momentos de la temporada, tomaron una responsabilidad importante en la planificación de los Leones del Caracas:

  • Anthony Vizcaya
  • Eduardo Figueroa
  • Henderson Álvarez
  • Jesús Vargas
  • José Torres
  • Luis Palacios
  • Mikell Manzano
  • Moisés Gómez
  • Norwith Gudiño
  • Sammy Tavarez
  • Wilmer Font
  • Yoimer Camacho
  • Gabriel Lino
  • Leandro Cedeño
  • René Pinto
  • Aldrem Corredor
  • Gabriel Noriega
  • Liván Soto
  • Orlando Arcia
  • Wilfredo Tovar
  • Brainer Bonaci
  • José Rondón
  • Oswaldo Arcia
  • DJ Johnson
  • Yonathan Daza

Finalmente, los jugadores provenientes de Leones del Caracas podrían convertirse en factores determinantes en la lucha por un cupo en la gran final, confirmando una vez más la influencia del equipo aun fuera de competencia directa y en lo que puede ser un Round Robin 2025/2026 histórico en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Lunes 29 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol