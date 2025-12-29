LVBP: Estos serían los peloteros de Leones del Caracas para reforzar en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional dejó movimientos estratégicos importantes de cara al Round Robin 2025/2026. Uno de los focos principales está en los jugadores que quedan disponibles para reforzar a los equipos clasificados, y en ese escenario, la organización de los Leones del Caracas vuelve a ser protagonista por la profundidad de figuras disponibles.

El conjunto capitalino terminó último en la tabla de clasificación, con un récord de 24 ganados y 32 perdidos. Con estos registros, finalizaron una de las peores temporadas que se han registrado en los últimos años en la pelota criolla.

Tomando en cuenta la profundidad que tenía el roster dirigido por José Alguacil, no sería de extrañar que varios de los equipos clasificados a la postemporada busquen fortalecer diferentes áreas con toleteros de Leones.

Varios son lanzadores con recorrido; bateadores de poder y jugadores defensivos sólidos forman parte de un grupo que podría marcar diferencia en el todos contra todos, en el que se conocerá el nuevo campeón de la LVBP.

Leones del Caracas y sus peloteros a reforzar

La lista de jugadores disponibles refleja experiencia y juventud, que, de alguna forma, en distintos momentos de la temporada, tomaron una responsabilidad importante en la planificación de los Leones del Caracas:

Anthony Vizcaya

Eduardo Figueroa

Henderson Álvarez

Jesús Vargas

José Torres

Luis Palacios

Mikell Manzano

Moisés Gómez

Norwith Gudiño

Sammy Tavarez

Wilmer Font

Yoimer Camacho

Gabriel Lino

Leandro Cedeño

René Pinto

Aldrem Corredor

Gabriel Noriega

Liván Soto

Orlando Arcia

Wilfredo Tovar

Brainer Bonaci

José Rondón

Oswaldo Arcia

DJ Johnson

Yonathan Daza

Finalmente, los jugadores provenientes de Leones del Caracas podrían convertirse en factores determinantes en la lucha por un cupo en la gran final, confirmando una vez más la influencia del equipo aun fuera de competencia directa y en lo que puede ser un Round Robin 2025/2026 histórico en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.