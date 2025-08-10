Javier Castellano se adjudicó el Bervely D. Stakes (G2) de $500.000 en Colonial Downs

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, en el hipódromo de Colonial Downs, en Virginia, se llevaron a cabo doce competencias, incluyendo el Beverly D. Stakes (G2) con una bolsa de $500.000. En este evento, el jinete venezolano Javier Castellano demostró su habilidad y destreza en la conducción de grama para obtener la victoria en el evento desde el inicio con la yegua Charlene’s Dream, gracias al entrenador Ed Moger Jr.

Javier Castellano y Charlene’s Dream consiguen la victoria en el Beverly D. Stakes (G2)

La décima carrera de la tarde en el hipódromo de Colonial Downs, ubicado en Virginia, correspondió al prestigioso Beverly D. Stakes (G2), una prueba de alto nivel que ofreció una bolsa total de 500,000 dólares. En este escenario competitivo, Javier Castellano se destacó al conducir a Charlene’s Dream, una yegua que mostró un rendimiento sobresaliente desde el comienzo.

Castellano apostó por una estrategia agresiva, tomando la delantera rápidamente y dictando el ritmo de la carrera, lo que le permitió controlar el desarrollo frente a un pelotón integrado por seis competidoras. La favorita de la carrera, Be Your Best, fue montada por el jinete Gaffalione, quien decidió no disputar la punta desde el inicio, una táctica que resultó poco efectiva dado el dominio impuesto por Castellano y su montura.

A lo largo del recorrido, Charlene’s Dream mantuvo un paso constante que combinó velocidad y resistencia, atributos fundamentales para afrontar la exigente distancia. La experiencia y destreza de Castellano jugaron un papel crucial en la conducción de la yegua, permitiéndole responder a los embates de sus rivales. En los últimos metros, Spanish Eyes, bajo la monta de Ben Curtis, intentó acercarse y disputar el primer lugar, pero no logró superar la ventaja establecida por Charlene’s Dream.

La victoria de Charlene’s Dream no solo se tradujo en un triunfo significativo para su equipo, sino que también puso en evidencia la importancia de una estrategia bien planteada y ejecutada en carreras de alto nivel. Este resultado reafirma la calidad de Javier Castellano como uno de los jinetes más destacados en el circuito, así como el potencial de Charlene’s Dream para continuar dejando huella en la escena hípica.

Charlene's Dream es una hija de Qurbaan en Clara Kelly por War Front, que consigue su sexta victoria en 11 presentaciones con una producción de $645.734 en el banco para su propietario Domeyko Taylor LP. La ganadora completó la distancia sobre un césped firme en 1:53.74, a menos de un segundo del récord de la pista Colonial de 1:52.98.