Yunta venezolana ganadora del Kentucky Derby se lleva el Tyson Gilpin Stakes en Colonial Downs

En la jornada de este sábado el hipódromo de Colonial Downs, ubicado en Virginia, confeccionó una cartelera de 12 carreras, entre ellas siete pruebas selectivas, de las cuales tres son de Grados. Entre las selectivas está la Tyson Gilpin Stakes de $100.000, en la cual Reputation, consiguió el triunfo con la yunta Derby Winner de Javier Castellano y Gustavo Delgado.

La sexta carrera de la cartelera del sábado en Colonial Downs fue reservada para el Tyson Gilpin Stakes de $100,000, exclusiva para potros y potrancas de tres años, con una distancia de 1,400 metros. En esta competencia, la potranca Reputation se impuso bajo la monta del jinete venezolano Javier Castellano, representando al entrenador también criollo Gustavo Delgado.

Reputation, una hembra de tres años, es hija de Bolt D’Oro y Final Reward por Arch. Con esta victoria, logró su tercer triunfo en seis salidas y su primera en una prueba selectiva. Castellano tomó la delantera desde el inicio, persiguiendo el ritmo marcado por los parciales de 21”4, 44”1 y 68”2. En la recta final, por las líneas externas, Reputation superó a las veloces competidoras para ganar por más de seis largos, registrando un tiempo final de 81 segundos para los 1,400 metros.

Con esta victoria en una carrera selectiva, Javier Castellano se aproxima a las 900 victorias en stakes a lo largo de su carrera y suma su décimo triunfo selectivo de la temporada. Por su parte, Gustavo Delgado consiguió su segundo triunfo en stakes de la temporada y el número 19 en su carrera. Castellano continuó participando en más compromisos esa tarde, mientras que para Delgado fue su única participación.