Jinete sexagenario de origen puertorriqueño aspira llegar a 5 mil victorias para su retiro

Días recientes pudimos escuchar una entrevista realizada al jinete profesional de 61 José Ferrer, y personas allegadas a su carrera, donde habla sobre llegar a la cifra de cinco mil victorias y luego pensar en un descanso con su familia.

José Ferrer, nacido el 31 de marzo de 1964 en San Juan, Puerto Rico, comenzó a correr en Estados Unidos en 1983 en el Hipódromo de Calder en Florida , luego en Monmouth Park y el Hipódromo Meadowlands en Nueva Jersey . El 24 de noviembre de 1983, Ferrer se convirtió en el primer jinete en ganar cinco carreras en una sola cartelera en Meadowlands.

José Ferrer estuvo casado durante un tiempo con el jockey Rosemary Homeister, Jr.

José alcanzó el hito de 4.000 victorias el 14 de febrero de 2016, en Tampa Bay Downs.

En 2018, José Ferrer recibió el Premio George Woolf Memorial Jockey, un prestigioso galardón otorgado por los jinetes de carreras de caballos purasangre de Norteamérica. Se otorga a un jinete que ha demostrado un alto nivel de conducta personal y profesional, tanto dentro como fuera de la pista.

"Ese es mi objetivo", declaró Ferrer a Ron Nicoletti de Hoarse Prophets. "Voy a intentarlo. Si no, seguiré corriendo un poco más".

El jockey puertorriqueño declaró a Hoarse Prophets que aún puede montar a sus 61 años gracias a su rutina de ejercicios.

"Entreno todos los días", dijo Ferrer. "Hay que dedicarle tiempo y ser constante".

Ferrer, quien alcanzó gran parte de su éxito en Nueva Jersey, ahora reside en Florida todo el año. Ha estado activo desde 1982 y acumula 4,826 victorias. Ha ganado 43 carreras este año, superando ya las 39 que consiguió en 2024.

Dentro de esta carrera fructífera ha coleccionado 100 stakes, que incluye 15 de grado. El último en conseguirlo fue en el 2023, con el ejemplar Whelen Spring en el Philip H. Iselin Stakes (G3), el 19 de agosto.

José Ferrer, tendrá par de compromisos para este sábado con el ejemplar Parlaypauline y No Mo Cookies, en la segunda y undécima carrera respectivamente ambas para el entrenador Armando De La Cerda. Mientras que para el domingo concluye la semana con tres montas. En la segunda con Chacarera para Armando De La Cerda. En la cuarta guiará a Endless Reign para Gerald Bennett, y cierra en la sexta con las riendas de Double Cosmo Girl para Francisco Rivera.