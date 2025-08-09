Ganador del Preakness Stakes se cruzó con esta yegua que fue la doble campeona de la Breeders’ Cup Distaff

Suscríbete a nuestros canales

Una gran noticia se pudo conocer durante la tarde de este viernes: la granja Spendthrift Farm confirmó por intermedio de sus redes sociales que el ganador del Preakness Stakes (G1) 2023, National Treasure, se cruzó de manera exitosa con la doble campeona de la BC Distaff, Beholder, confirmándose así su embarazo.

National Treasure en Boholder: cruce de campeones

El ejemplar ganador del Preakness Stakes, National Treasure, ha sido cubierto con éxito con la yegua Beholder. Esta conquistó en dos ocasiones el Breeders’ Cup Distaff, generando altas expectativas en el mundo de la cría de caballos de carrera. Este cruce promete ejemplares destacados en la próxima generación.

National Treasure, que fue retirado de la pista este año para cumplir rol de semental, tendrá para el próximo año su primera camada de potrillos en pie. Uno de ellos será hijo de la yegua Beholder, que sería su tercer producto.

National Treasure, flamante ganador del Preakness Stakes (G1) en 2023, y de la Pegasus World Cup Invitational (G1) 2024, es uno de los 13 ejemplares desde 1990 que han podido ganar una prueba de Grado 1, en pista de arena y de grama. Este hijo de Quality Road en Treasure por Medaglia D’Oro finalizó con cuatro victorias en campaña de 15 presentaciones con una producción de $5,578,000.

Beholder, por su parte, dos veces campeona de la Breeders’ Cup Distaff (G1), y ganadora del premio Eclipse como campeona a los dos (2012), tres (2013), cinco (2015) y seis (2016) años, de propiedad del Spendthrift Farm, se retiró con 18 victorias, en 26 presentaciones, con unas ganancias de $6,156,600. Beholder tiene una potranca de un año, hija de Jackie's Warrior, y un potro, hijo de Gun Runner, nacido este año.