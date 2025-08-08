Javier Castellano buscará otro clásico de Grado este sábado en Colonial Downs

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Colonial Downs, tendrá una cartelera de 12 carreras, que incluye tres pruebas de grados, entre ellas el Secretariat S. (G2) con la participación especial del jinete venezolano Javier Castellano, quien busca otra prueba de Grado para su colección en Estados Unidos.

En una cartelera atractiva el hipódromo ubicado en New Kent, Virginia, además del Secretariat S. (G2) en grama con un valor de $500.000, tendrá el atractivo del Beverly D. S. (G2) de $500.000 y la principal de la cartera el Arlington Million S. (G1) con una bolsa de un millón de dólares.

Javier Castellano busca el triunfo en el Secretariat Stakes (G2)

El Secretariat S. (G2) con una bolsa de $500.000 en pista de grama, fue reservada para la novena carrera y será la primera selectiva de la jornada en un programa de 12 competencias. El jinete venezolano Javier Castellano, estará encima del ejemplar Dream On, que viene de ganar el Penn Mile Stakes (G3) en grama, e intentará conseguir su cuarta victoria en cinco actuaciones en la presente temporada.

Dream On, entrenado por Mark Casse, se ha preparado para este compromiso. El hijo de Not This Time, de tres años, ha estado en Colonial Downs durante casi un mes, luego de correr en Penn National Race Course el pasado 27 de junio, y desde entonces ha registrado tres ejercicios para esta carrera.

El último de ellos fue el pasado viernes 1 de agosto, con una marca de 50”2 para 800 metros, marcado como el mejor de cinco realizados para el día en la distancia. Crono registrado en pista de grama. Javier Castellano con Dream On, salen como favorito para la carrera. Castellano, se encuentra a solo tres triunfos de alcanzar las 500 victorias en pruebas de Graded.

Javier Castellano encabeza la nómina del Secretariat Stakes (G2) en Colonial Downs

Dream On, con Javier Castellano encima, tendrá como acérrimos rivales al ejemplar End of Romance, entrenado por Graham Motion, quien ganó este evento el pasado año con el ejemplar Trikari, quien ha marcado el mejor crono desde que se trasladó a la milla. Este castrado hijo de Showcasing, corrió tres veces en Inglaterra, antes llegar a Estados Unidos, este año. Su estreno fue en el Rushaway Stakes en Turfway Park, donde terminó tercero. Viene de una victoria en carrera común.

Cairo Caper, viene de escoltar a Dream On, en el Penn Mile Stakes, que al igual remontaron en la recta final para llegar uno-dos. De igual manera este castrado hijo de Not This Time, viene de llegar séptimo en el Woodhaven Stakes en Aqueduct el pasado mes de abril, donde, el vencedor fue el mismo Dream On.

El resto de participante la completan; Giocoso (Ben Curtis – Keith Desormeuaux), Maui Strong (Vincent Cheminaud – Dale Romans), Simulate (Junior Alvarado – William Mott), Aritisocial (Luis Sáez – Jog Duarte Jr.), y Anegada (Tyler Gaffalione – Michael Maker).