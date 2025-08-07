Deep Satin y Ozara se enfrentan ahora en el Ballston Spa G2 en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes el hipódromo de Saratoga Race Course, ubicado en Saratoga Springs, Nueva York, montó una jornada de 10 carreras en la cual incluyó el Baliston S. (G2) en distancia de 1.700 metros con un valor de $300.000, donde, las ganadoras de las dos divisiones De La Rose Stakes, Deep Satin y Ozara se enfrentan.

Deep Satin y Ozara cara a cara este sábado en Nueva York

Deep Satin y Ozara, las últimas ganadoras de primera edición las dos divisiones del De La Rose en una milla el pasado 10 de julio, se verán las caras este viernes en el Ballston Spa (G2) de $300,000, una prueba de césped en distancia de 1.700 metros para yeguas maduras, en el hipódromo de Saratoga.

Deep Satin, entrenada por Cherie DeVaux es una hija de American Pharoah de cuatro años, se observó con un estupendo remate sobre In Our Time, para ganar por pescuezo en un tiempo de 95”2 para la milla. Deep Satin, de nuevo será guiada por José Luis Ortiz. Deep Satin, llega a esta carrera con registro de tres victorias en siete presentaciones con una producción sobre los 300 mil dólares para su conexión del Gunther, John D. y Eurowest Bloodstock Services.

Ozara, entre tanto de origen irlandés, llevará en su lomo al jinete Dylan Davis, que vienen de alzarse con la segunda división del De La Rose Stakes, por medio largo sobre Spinning Colors. La entrenada por Miguel Clement, de cuatro años cerró con fuerzas en los tramos finales de carrera par así conseguir su gran triunfo.

Ozara, hija de Lope De Vega, es dos veces figuradora en Grado 3, que llega con un récord de seis triunfos en 12 presentaciones, producto de las victorias en el Wait A While Stakes 2023 en Gulfstream Park, el Ginger Brew Stakes 2024, y también quedó tercera en Herecomesthebride (G3) el año pasado en Saratoga

Tanto Deep Satin como Ozara tienen marca de 2 de 2 en el césped de Spa. El Ballston Spa (G2) será la octava carrera del programa de 10 carreras del viernes. La hora de salida será a las 5:12 p.m. La nómina de esta carrera es la siguiente: