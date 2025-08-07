Atención: Descubre la potra que logró el mejor ajuste previo a su competencia en la R30

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 10 de agosto será la trigésima reunión en el hipódromo La Rinconada, lugar donde la afición hípica podrá disfrutar de la cartelera de las 12 carreras, sin pruebas selectivas.

La segunda competencia del programa no válido es reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

La Rinconada: Anabella ciclo no válido yegua Datos hípicos

Entre las participantes se encuentra Anabella (número 7), será montada por Robert Capriles y presentada por Ramón García Mosquera, además que reaparece a la pista caraqueña luego de 42 días sin correr y se perfila como la primera favorita para Gaceta Hípica.

Para está competencia, la alazana utilizará el implemento Bozal Blanco (+BB) y no utilizará Orejas Taponadas (-Ot).

Su última actuación pública fue en el Clásico Prensa Hípica Nacional (G1), segundo paso para la Triple Corona para yeguas disputado el pasado 29 de junio. Llegó quinta a 14 cuerpos de la ganadora y ahora nueva Triple Coronada Eterna Amanda.

Ajuste: La Rinconada

Hay que destacar que este tresañera consiguió este miércoles 06 de agosto el mejor ajuste de 28’’2’’ para 400 metros, en pelo, cómoda buena acción, publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas La Rinconada