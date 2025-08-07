Invasores del Godolphin buscan su cupo para la Breeder’s Cup Turf en el Sword Dance G1 en Saratoga

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado en cartelera de 12 carreras que programó el hipódromo de Saratoga, se disputará el Sword Dance (G1) en recorrido de 2.400 metros en pista de grama y que tendrá una bolsa a repartir de $750.000, en la cual los ejemplares El Cordobés y Nations Pride, del Godolphin estarán presente en este evento neoyorquino.

El Cordobés y Nations Pride camino a la Breeders Cup Turf

El entrenador internacional Charlie Appleby ha ganado una buena cantidad de las mejores carreras de césped en los hipódromos de Nueva York y tendrá dos oportunidades de sumar una más con el Sword Dancer (G1), con un premio de $750,000, con la dupla del Godolphin, Nations Pride y El Cordobes, esta prueba de césped se correrá en 2.400 metros este sábado en el hipódromo de Saratoga. El Sword Dancer es una prueba se la serie “Si ganas, estás adentro” y otorga un puesto segundo para la Breeders' Cup Turf en noviembre en Del Mar.

Appleby busca sumar éxitos a la G1 de la New York Racing Association, Inc. (NYRA), lo hizo con Althiqa (Just a Game 2021 y Diana 2021), Nations Pride (Saratoga Derby Inv. 2022), Cinderella's Dream (Belmont Oaks Inv. 2024) y Measured Time (Manhattan 2024), además de 12 carreras de grado adicionales.

Nations Pride tiene un récord de 22 actuaciones para 11priemros y con una producción que sobrepasa $3.6 millones en premios totales. Sus otras participaciones en Estados Unidos incluyen un segundo puesto en el Belmont Derby de 2022 y un tercer puesto en el Man o' War el año pasado en Belmont at the Big A. Mientras que fuera de Nueva York, ganó el pasado año el Arlington Millions S. (G1) en Colonial Down, que se corre este fin de semana. El jinete William Buick, será su piloto.

El castrado de 4 años El Cordobes, que será guiado por Flavien Prat, busca causar sensación en esta división tras su victoria por dos cuerpos en la carrera G2 Princesa de Gales a esta distancia el 10 de julio en Newmarket.

El Sword Dancer (G1), está programado para la décima carrera de la cartelera de 12 carreras del sábado, que también incluye el G2, Fasig-Tipton Saratoga Oaks Invitational de $500,000, en la novena carrera.