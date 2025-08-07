Parchment Party ajustó fenómeno para la Copa de Melbourne

Suscríbete a nuestros canales

Parchment Party, ganador de la Belmont Cup (G3) el pasado mes de junio bajo la presentación de Bill Mott, y la conducción de John Velázquez, que puso un galope de 8 cuerpos en crono de 2:57.86, para 2.200 metros, se ganó una invitación para competir este año en la carrera más importante de Australia la Copa de Melbourne.

William Mott y Parchment Party pueden hacer historia

Parchment Party, en la jornada de este miércoles en el hipódromo de Saratoga, se adjudicó el Birdstone Stakes en recorrido de 2.800 metros en pista de arena con su piloto habitual John Velázquez, y que agenció 180” flat para la distancia, bajo el entrenamiento de William Mott, quien en días pasado destacamos que esta prueba serviría de preparación con la intención de viajar a Australia para competir en este importante evento, y se convertiría en la primera dupla estadounidense en hacerlo.

La Copa de Melbourne, ha reunidos ganadores de todas partes: Irlanda, Inglaterra, Francia, Alemania y Japón. Pero hay una última frontera que el Victoria Racing Club no ha conquistado: Estados Unidos.

La Copa de Melbourne ni siquiera ha tenido un corredor entrenado en Estados Unidos, y mucho menos un ganador. Sin embargo, todo esto podría estar a punto de cambiar con el legendario afamado entrenador Bill Mott a punto de romper el techo de cristal de la Copa.

Los ganadores de la Belmont Gold Cup tiene su pase seguro a la Melbourne Cup

En un intento por atraer a los mejores caballos estadounidenses en Australia, el Victoria Racing Club, ha ofrecido recientemente un pase automático para el ganador de la Belmont Gold Cup. Parchment Party, con su triunfo se quedó con este derecho.

La noticia apenas generó revuelo en Australia, principalmente porque se cree que el costo de la cuarentena para los caballos que viajan desde Estados Unidos a Australia hace que cualquier viaje sea casi imposible.

Dado que el gobierno australiano no tiene un centro de cuarentena aprobado en Estados Unidos, los caballos deben viajar al Reino Unido durante el período obligatorio y luego entrar en cuarentena nuevamente una vez que llegan a Australia.

Cinco caballos criados en Estados Unidos han ganado la Copa de Melbourne: Beldale Ball (1980), At Talaq (1986), Kingston Rule (1990), Media Puzzle (2002) y Americain (2010).

Las conexiones de Parchment Party, confirman que desean ir a Melbourne. Siempre y cuando las condiciones después de esta carrera de su ejemplar estén aptas para asumir el viaje. De confirmarse el mismo, comenzarán a planificar la estrategia para Australia, de manera para competir en la Copa de Melbourne, que se llevará a cabo el martes 4 de noviembre de 2025, en el hipódromo de Flemington.