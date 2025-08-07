Ganador de la Dubai World Cup se reencontró con la victoria en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo en el hipódromo de Mountaineer, ubicado en Chester, West Virginia, el Hit Show, que ganó 6,9 millones de dólares a principios de este año por ganar la Copa del Mundo de Dubai (G1), defendió con éxito su título el domingo en el West Virginia Governor's Stakes de 200.000 dólares, pero no fue fácil, así tal cual sucedió en la copa del Mundo, donde, tuvo que fajarse en la recta final para ganar en un final electrizante.

Hit Show reverdece laureles en Mountaineer Race Course

Hit Show hijo del argentino Candy Ride, de 5 años, jugó como el favorito en las líneas ante seis rivales que le salieron al paso. Not This Boy, que según los momios era otro de los favoritos de la justa se fajó con el ganador desde la entrada de la recta final para protagonizar una lucha cuerpo a cuerpo en la recta de Mountaineer, donde Hit Show ganó por cabeza en crono de 103”3 para 1.700 metros.

Hit Show, le otorgó a su entrenador Brad Cox, su quinto West Virginia Governor's Stakes. Hit Show, que pertenece al Wathnon Racing, que se ubicó en cuarto lugar hasta realizar su movimiento en la curva final, fue montado por Florent Geroux, como en la Copa del Mundo de Dubai.

Hit Show, ahora con esta victoria colocó su récord en 10 victorias en 20 presentaciones, seis de las cuales han sido de grado. Hit Show, además se convirtió en el único ejemplar en ganar el Governor’s Stakes en años consecutivos. MB Sea, lo hizo, pero en 2005 y 2007.