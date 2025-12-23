NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 22 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 23 de diciembre la presente temporada de la NBA se robará algunos reflectores con una jornada intensa de 14 partidos programados, con Karl-Anthony Towns entre los protagonistas con su visita junto a New York Knicks al Target Center contra Minnesota Timberwolves, donde hizo vida por nueve años en la liga.

En la Conferencia Este, Philadelphia Sixers está atravesando por una magistral presentación y buscará igualarse en el tercer puesto a Boston Celtics ante unos incómodos Brooklyn Nets desde el Xfinity Mobile Arena. Asimismo, Toronto Raptors también dentro de los primeros lugares e intentará pasar a 76ers en unos de los duelos más emocionante de la jornada frente a Miami Heat.

Las acciones también se paralizarán en la Conferencia Oeste, ya que los mejores equipos se estarán viendo las acciones en el AT&T Center. Desde su recinto, San Antonio Spurs quiere extender su gran momento a siete victoria consecutivas, pero deberá pasar por encima a los actuales campeones y mejor récord en la vigente campaña: Oklahoma City Thunder, que viene de vencer 119-103 a Memphis Grizzlies.

Juegos para hoy en la NBA: 23 DE DICIEMBRE