NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 22 de diciembre

Este martes 23 de diciembre la presente temporada de la NBA se robará algunos reflectores con una jornada intensa de 14 partidos programados, con Karl-Anthony Towns entre los protagonistas con su visita junto a New York Knicks al Target Center contra Minnesota Timberwolves, donde hizo vida por nueve años en la liga.
En la Conferencia Este, Philadelphia Sixers está atravesando por una magistral presentación y buscará igualarse en el tercer puesto a Boston Celtics ante unos incómodos Brooklyn Nets desde el Xfinity Mobile Arena. Asimismo, Toronto Raptors también dentro de los primeros lugares e intentará pasar a 76ers en unos de los duelos más emocionante de la jornada frente a Miami Heat.
Las acciones también se paralizarán en la Conferencia Oeste, ya que los mejores equipos se estarán viendo las acciones en el AT&T Center. Desde su recinto, San Antonio Spurs quiere extender su gran momento a siete victoria consecutivas, pero deberá pasar por encima a los actuales campeones y mejor récord en la vigente campaña: Oklahoma City Thunder, que viene de vencer 119-103 a Memphis Grizzlies.
Juegos para hoy en la NBA: 23 DE DICIEMBRE
- Philadelphia Sixers vs Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets vs Washington Wizards
- Miami Heat vs Toronto Raptors
- Cleveland Cavaliers vs New Orleans Pelicans
- Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks
- Atlanta Hawks vs Chicago Bulls
- Minnesota Timberwolves vs New York Knicks
- Dallas Mavericks vs Denver Nuggets
- San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder
- Utah Jazz vs Memphis Grizzlies
- Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers
- Sacramento Kings vs Detrit Pistons
- Portland Trail Blazers vs Orlando Magic
- Los Angeles Clippers vs Houston Rockets