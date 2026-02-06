¡Otra jornada menos! Charles Downs y Laurel Park cancelan carreras del sábado y domingo respectivamente

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de frio que azota varias partes de la costa este de Estados Unidos, continua y este viernes se dio a conocer que, debido a las bajas temperaturas, el recinto de Charles Downs y Laurel Park, cancelaron las jornadas de carreras del sábado y el domingo respectivamente.

Estados Unidos: Cancelada jornadas en Charles Downs y Laurel Park

El óvalo de Charles Downs publicó en su cuenta de la red social X que la jornada de competencias del sábado, fue cancelada a causa del extremado frio que hará ese día en el estado y que afectará al recinto.

Por su parte, en el condado de Maryland, donde está el óvalo de Laurel Park, informó que la programación de carreras del domingo 8 de febrero, no se realizará por la misma situación.

Debemos recordar que, en la ciudad de Nueva York no habrán carreras sábado ni domingo en el meeting de Aqueduct, por la misma ola de frio que azota toda la costa este de Estados Unidos, como es tradicional los primeros meses de cada año.