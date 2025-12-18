Jayson Tatum ya tendría fecha de regreso con los Celtics

Suscríbete a nuestros canales

Las esperanzas de campeonato de los Boston Celtics han recibido el impulso más importante de la temporada. El reconocido periodista e insider de la NBA, Chris Haynes, ha confirmado hoy una noticia que parecía imposible hace apenas unos meses: Jayson Tatum volverá a las canchas en la presente campaña 2025-26.

Tras meses de incertidumbre y un hermetismo cauteloso por parte de la franquicia, Haynes reveló haber mantenido una conversación directa con el jugador, quien despejó todas las dudas sobre su futuro inmediato.

"Me dijo que regresará esta misma temporada", afirmó Haynes, subrayando la determinación de Tatum por retomar el liderato de los Celtics antes de que concluya la fase regular.

Un milagro tras la rotura del tendón de Aquiles

La noticia ha sorprendido a la comunidad médica y deportiva, dado que Tatum sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles derecho el pasado 12 de mayo de 2025, durante el cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Este contra los New York Knicks. Históricamente, esta lesión ha requerido periodos de recuperación de entre 10 y 12 meses, lo que inicialmente sugería que el alero se perdería la totalidad de la actual temporada.

Sin embargo, a sus 27 años, Tatum ha mostrado una progresión física sin precedentes. Según los informes, el jugador ya se encuentra realizando sesiones de entrenamiento de alta intensidad tres veces por semana y ha compartido clips en sus redes sociales donde se le ve ejecutando mates y movimientos explosivos que demuestran la solidez de su tendón reparado.

El impacto en unos Celtics que resisten

El regreso de Tatum llega en un momento crucial para el equipo dirigido por Joe Mazzulla. Actualmente, los Celtics mantienen un sólido récord de 15-11, situándose en la cuarta posición de una Conferencia Este sumamente competitiva, liderada sorprendentemente por los Detroit Pistons.

Sin Tatum, Jaylen Brown ha cargado con el peso ofensivo del equipo (promediando 29.1 puntos), pero la falta de su máxima estrella se ha notado en los cierres de partidos ajustados y en la profundidad de la rotación. El retorno de Jayson no solo devuelve a Boston a un anotador de élite, sino que restablece el miedo en sus rivales de cara a los Playoffs de 2026.