NBA: Mira los juegos para la jornada de este jueves 18 de diciembre

Los mejores tabloncillos del mundo se harán sentir en la jornada de este jueves 18 de diciembre. Con un Cooper Flagg inspirado y con un récord de puntos entre novatos, Dallas Mavericks pondrá a prueba a Detroit Pistons, que comandan la Conferencia Este en la NBA.

Oklahoma City Thunder, dueño del Oeste, saldrán a la acción en la larga cartelera de 12 enfrentamientos ante Los Angeles Clippers, quienes han sido uno de las decepciones en la presente temporada. Asimismo, los Lakers intentarán acercarse al segundo puesto de su conferencia frente a unos Utah Jazz, que han levantado cabeza en sus últimos presentaciones con cinco triunfos en 10 partidos.

Otros emparejamientos que prometen estar emocionante en la NBA lo protagonizarán Denver Nuggets y Orlando Magic. En el PHX Arena, Phoenix Suns y Golden State Warriors tendrá la oportunidad de ponerle fin a una racha negativa y acercarse a los lugares directos de clasificación. En su más reciente duelo, el equipo de Stephen Curry hizo respetar la localía con victoria 118x107 contra el quinteto de los soles.

Juegos para hoy en la NBA: 18 DE DICIEMBRE