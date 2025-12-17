NBA: Mira los partidos para la jornada de este miércoles 17 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Después de la coronación de New York Knicks en la NBA Cup, la temporada regular continuará para la jornada de este miércoles 17 de diciembre con par de compromisos emocionantes, que involucra a dos serios candidatos a ganar el título en la actual edición.

Cleveland Cavaliers ha ido de menos a más en esta primera mitad de la campaña e intentará escalar hasta el quinto puesto cuando enfrente a Chicago Bulls, que luce en picada con solo dos victorias en los últimos 10 encuentros. La franquicia de Ohio visita el United Center con la posibilidad de extender su buen momento en la carretera, donde han salido victorioso en sus últimos dos partidos (Indiana Pacers y Washington Wizards).

En la Conferencia Oeste también se vivirá un duelo de alto impacto, teniendo a Minnesota Timberwolves como el equipo a vencer en la venidera cartelera. La tropa de Anthony Edwards buscará imponer respeto en el Target Center ante Memphis Grizzlies, que aspira a los puestos de clasificación y ha sido un rival incómodo como visitante con seis triunfos y siete reveses.

Juegos para hoy en la NBA: 17 DE DICIEMBRE