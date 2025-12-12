Chicago Bulls cada vez más tentados a traspasar a Coby White

Suscríbete a nuestros canales

En medio de una temporada de especulaciones y movimientos potenciales en la NBA, los Chicago Bulls se encuentran en el centro de la atención del mercado de traspasos. Según múltiples reportes de la liga, la franquicia de Illinois continúa recibiendo un flujo constante de interés de otros equipos por el joven base/escolta, Coby White.

White, quien ha demostrado ser una fuerza ofensiva explosiva capaz de anotar tanto desde la media distancia como desde el perímetro, se ha convertido en una pieza atractiva para varios equipos que buscan reforzar su backcourt con talento dinámico y capacidad de playmaking.

El creciente interés sugiere que los Bulls están sopesando activamente el valor de su jugador, aunque no se ha confirmado si la gerencia está dispuesta a desprenderse de él.

El Atractivo de Coby White en el Mercado

El interés sostenido en Coby White no es casual. El jugador, conocido por su velocidad y su habilidad para crear su propio tiro, ofrece a los equipos varias ventajas clave:

Potencial Ofensivo: White es un anotador natural que puede cambiar el ritmo de un partido rápidamente, ya sea como titular o como un sexto hombre de impacto. Su upside ofensivo es alto, especialmente para equipos que necesitan más capacidad de anotación. Encaje de Contrato: Su actual situación contractual lo convierte en una opción manejable para equipos que buscan adquirir talento sin comprometer su tope salarial a largo plazo de forma excesiva. Versatilidad: Puede desempeñarse tanto como base primario como escolta, ofreciendo flexibilidad en la rotación de cualquier entrenador.

White, un activo valioso

A pesar de las fluctuaciones en su rol dentro de la alineación de Chicago, White ha mostrado destellos de un potencial estelar. La gerencia de los Bulls, liderada por Marc Eversley, debe ahora evaluar si su valor de traspaso actual supera su valor potencial a largo plazo dentro de la reconstrucción o reestructuración de la franquicia.