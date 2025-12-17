Expansión y Europa: Los ambiciosos planes de Adam Silver para la NBA

Suscríbete a nuestros canales

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ofreció este martes el cronograma más definitivo hasta la fecha sobre el futuro crecimiento de la liga. Tras años de especulaciones, anunció que la decisión oficial sobre la expansión doméstica de 30 a 32 equipos se tomará en algún momento del 2026.

Como era de esperarse, Las Vegas y Seattle se consolidan como las grandes favoritas para albergar las nuevas franquicias, aunque el comisionado enfatizó que el proceso será exhaustivo.

Seattle y Las Vegas: Los candidatos naturales

“No es ningún secreto que estamos considerando el mercado de Las Vegas y también el de Seattle”, declaró Silver antes de la final de la Copa NBA en el T-Mobile Arena. “También hemos evaluado otros mercados, pero quiero ser cauteloso para no crear falsas expectativas, ya que llevamos mucho tiempo hablando de esto”.

Para Seattle, esto representaría el esperado regreso de la NBA tras la mudanza de los SuperSonics a Oklahoma City en 2008. Por otro lado, Las Vegas busca completar su transformación en la capital mundial del deporte.

“Tuvimos un equipo en Seattle que fue muy exitoso. En Las Vegas, ya contamos con las Aces de la WNBA. No tengo dudas de que esta ciudad, a pesar de toda la competencia de entretenimiento y otros equipos de ligas mayores, podría albergar perfectamente a una franquicia de la NBA”, añadió el comisionado.

Actualmente, la oficina del comisionado trabaja con los dueños de los equipos actuales para evaluar las condiciones económicas y los planes financieros ("pro forma") que asegurarían la estabilidad de las nuevas organizaciones.

Horizonte internacional: El proyecto europeo

Más allá de las fronteras estadounidenses, Silver insinuó que el próximo mes de enero podría haber noticias cruciales sobre la colaboración entre la NBA y la FIBA para iniciar una liga en Europa.

Este anuncio coincide con los partidos de temporada regular programados para enero en Berlín y Londres, donde se enfrentarán los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies. La liga está utilizando estos eventos para reunirse con posibles inversionistas europeos.

“Estamos abriendo una red muy amplia. Básicamente, les sugerimos a todos los interesados que presenten sus propuestas a nuestros banqueros, expliquen sus recursos y la oportunidad que ven”, concluyó Silver. Se espera que a finales de enero la NBA esté en condiciones de iniciar conversaciones formales con los grupos interesados en el proyecto del Viejo Continente.