MLB: ¿Yankees necesitan cambiar a esta estrella para la temporada 2026?

Los Yankees de Nueva York están en la obligación de hacer movimientos de cara a la temporada 2026 de la Major League Baseball. Tanto en el mercado de cambios como en el de agentes libres, necesitan demostrar que pueden volver a ganar una Serie Mundial.

En ese contexto, el gerente general Brian Cashman dejó abierta una puerta que podría generar impacto en el mercado de Grandes Ligas. El directivo afirmó que la organización está dispuesta a escuchar propuestas de intercambio relacionadas con uno de sus jugadores más dinámicos del cuadro interior, según MLB Network.

Se trata nada más y nada menos que de Jazz Chisholm Jr.; el camarero conocido por su energía, versatilidad defensiva y poder ocasional ha sido una pieza llamativa dentro del esquema de los Yankees desde su llegada.

¿Jazz Chisholm Jr. se va de los Yankees?

Sin embargo, Cashman fue claro al señalar que cualquier conversación sobre un posible cambio estaría enfocada en la temporada 2026 de la MLB, lo que sugiere que no se trata de una decisión inmediata, sino de una evaluación estratégica a largo plazo, tomando en cuenta que necesitan mejorar su roster, con la finalidad de cambiar la imagen con la que terminaron en 2025.

El toletero de 27 años es atlético, con experiencia tanto en segunda base como en el jardín, y con un estilo de juego que puede alterar el ritmo de los partidos. Precisamente por esas cualidades, su nombre podría generar interés significativo por parte de otras franquicias.

Durante la campaña 2025, 130 compromisos disputados, con 75 carreras anotadas, 112 imparables, 15 dobles, un triple, 31 cuadrangulares, 80 remolcadas, 31 bases robadas, 58 boletos, WAR de 4.2 y promedio ofensivo .242.

Finalmente, los Yankees de Nueva York mantienen flexibilidad y control del escenario, conscientes de que cualquier movimiento por un pelotero como Jazz Chisholm Jr. puede marcar un antes y un después en sus objetivos colectivos de cara a la próxima temporada del mejor beisbol del mundo.